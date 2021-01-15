15 Ocak 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Burs ve kredi başvurusu yapan öğrencilere müjde! Bakan resmen açıkladı

Burs ve kredi başvurusu yapan öğrencilere müjde! Bakan resmen açıkladı

İlk defa burs ve kredi almak için başvuruda bulunan öğrenciler için müjdeli haberi Gençlik ve Spor Bakanı verdi. Bakan Kasapoğlu açıklamasında başvuruda bulunan öğrencilere taahhütname onaylamak için ek süre verildiğini duyurdu.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 15.01.2021 Güncelleme Tarihi: 15.01.2021
ABONE OL
Burs ve kredi başvurusu yapan öğrencilere müjde! Bakan resmen açıkladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Kasapoğlu, ilk defa burs ve kredi almak için başvuruda bulunan öğrencilerin yoğun talebi üzerine, taahhütname onayıyla ilgili ek süre verileceğini duyurdu.

Gençlerden gelen her öneriyi her talebi titizliklerle değerlendirdiklerini hatırlatan Bakan Kasapoğlu, "2020/2021 öğretim yılında ilk defa burs-kredi almak için başvuruda bulunan ve 7-11 Aralık 2020 tarihlerinde e-devlet üzerinden taahhütname onaylayamayan öğrencilerimize e-devlet üzerinden yeniden taahhütname onaylamak için ek süre tanıdık." ifadelerini kulandı.

Bakan Kasapoğlu, taahhütname onaylamak isteyen öğrencilerin 15-19 Ocak arası saat 23:59'a kadar onay verebileceklerini açıkladı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA