Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelli bireylerin evde bakımlarının sağlanması için verilen evde bakım aylığının 2021 Ocak ayı ödemeleri başlıyor. Bu destekten faydalanan vatandaşlar, ödemelerin hangi gün yapılacağını ve bugün hangi illere yatırıldığını araştırıyor. Peki, 13 Ocak evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste yayımlandı mı? İşte son gelişmeler...

2021 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Engelli bireylerin evde bakımlarının sağlanması için Evde Bakım Yardımı hizmeti verilmekte olup 2021 yılı ilk altı aylık dönemi için Evde Bakım Yardımı kapsamında kişi başına ödenecek yardım miktarı 1.657,86 TL'ye yükselmiştir.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Ocak ayı evde bakım maaşı ödemeleri henüz başlamadı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen evde bakım maaşları, her ay düzenli olarak ayın 15'i ile 30'u arasında yatırılıyor. Ocak ayı ödemeleri başladığında güncel listeye ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz.