11 Ocak 2021, Pazartesi
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Son dakika: THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'den yolculara uyarı: Uçakta lütfen ventilli maske takmayın

Son dakika haberi... () Genel Müdürü , uçak içerisinde yolcuların kullandığı maskelerle ilgili açıklamasında, "Uçak içinde maske lütfen takmayınız." dedi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 11.01.2021 Güncelleme Tarihi: 11.01.2021
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Son dakika: THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'den yolculara uyarı: Uçakta lütfen ventilli maske takmayın

Sosyal medya hesabı Twitter'danyaptığı açıklamada Bilal Ekşi, ventilli (filtreli) maskelerin yetkili otoriterlerce yasaklandığını belirterek, "Uçak içinde VENTİLLİ MASKE lütfen takmayınız. Yolcuların sağlığı için uçak içinde ventilli maske kullanımı otoritelerce yasaklanmıştır. Kabin memurlarımız sağlık kurallarına uyum için ventilli maskenizi değiştirmenizi talep etmektedirler. Lütfen sağlık için yardımcı olalım" dedi.

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