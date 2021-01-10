10 Ocak 2021, Pazar
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

nedeniyle paylaşımda bulunan Başkanı , "Kamuoyunun doğru, eksiksiz ve hızlı şekilde bilgilendirilmesi için gecesini gündüzüne katan, bir fotoğraf karesi ve bir görüntü için saatlerce emek harcayan basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.01.2021
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Şentop, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Kamuoyunun doğru, eksiksiz ve hızlı şekilde bilgilendirilmesi için gecesini gündüzüne katan, bir fotoğraf karesi ve bir görüntü için saatlerce emek harcayan basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Son dakika: Başkan Erdoğandan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ MESAJI

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