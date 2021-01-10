5.250 TL'lik hibe desteğinden faydalanmak isteyenler dikkat: Başvurular uzatıldı

Destek kapsamında söz konusu kesime aylık 1000 lira olmak üzere toplamda 3 bin lira doğrudan gelir desteği ile 3 ay boyunca büyükşehirlerde aylık 750 lira, diğer illerde aylık 500 lira kira desteği verilecek. Böylece büyükşehirde bulunan bir esnafın alacağı toplam para 5 bin 250 lirayı bulacak.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN