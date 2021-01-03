Son dakika haberi | İçişleri Bakanlığı önemli gelişmeyi açıkladı! 451 bin vatandaşa 5 milyar TL tazminat

EN FAZLA BAŞVURU HANGİ İLDEN?

Bu kapsamda komisyona, 19 bin 50'si geçtiğimiz yıla ait olmak üzere bugüne kadar toplamda 495 bin 385 başvuru yapıldı. Başvurulardan 451 bin 27'sinde tazminat ödenmesine karar verildi.