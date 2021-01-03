04 Ocak 2021, Pazartesi
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Son dakika haberi | İçişleri Bakanlığı önemli gelişmeyi açıkladı! 451 bin vatandaşa 5 milyar TL tazminat

Son dakika haberi | önemli gelişmeyi açıkladı! 451 bin vatandaşa 5 milyar TL tazminat... İçişleri Bakanlığı tarafından oluşturulan zarar tespit komisyonlarına yapılan 495 bin 385 başvurudan, 451 bin 27'si hakkında "tazminat" kararı verildi. Bu karar neticesinde toplam 5 milyar 218 milyon TL tazminat ödendi. En çok başvuru yapılan 2 il ve Mardin oldu.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.01.2021
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Son dakika haberi | İçişleri Bakanlığı önemli gelişmeyi açıkladı! 451 bin vatandaşa 5 milyar TL tazminat

İçişleri Bakanlığı 451 bin vatandaşa toplam 5 milyar tazminat ödenmesine karar verdi. Güvenlik birimleri tarafından yapılan başarılı operasyonlar sayesinde artık çökme noktasına gelen eli kanlı terör örgütü PKK'dan zarar gören vatandaşların yaralarını devlet sardı.

Son dakika haberi | İçişleri Bakanlığı önemli gelişmeyi açıkladı! 451 bin vatandaşa 5 milyar TL tazminat
İçişleri Bakanlığı, vatandaşların zararlarını karşılayabilmek için illerde vali yardımcıları başkanlığında zarar tespit komisyonları oluşturmuştu. Bugün sayıları 48'i bulan komisyonlar, vatandaşların yaptığı başvuruları titizlikle değerlendiriyor.
Son dakika haberi | İçişleri Bakanlığı önemli gelişmeyi açıkladı! 451 bin vatandaşa 5 milyar TL tazminat

EN FAZLA BAŞVURU HANGİ İLDEN?
Bu kapsamda komisyona, 19 bin 50'si geçtiğimiz yıla ait olmak üzere bugüne kadar toplamda 495 bin 385 başvuru yapıldı. Başvurulardan 451 bin 27'sinde tazminat ödenmesine karar verildi.

Son dakika haberi | İçişleri Bakanlığı önemli gelişmeyi açıkladı! 451 bin vatandaşa 5 milyar TL tazminat
Henüz karara bağlanmayan 44 bin 358 başvurunun da bu yıl içerisinde sonuçlandırılması bekleniyor. Başvuruların en fazla Hakkâri ve Mardin'den yapıldığı belirtildi.
Son dakika haberi | İçişleri Bakanlığı önemli gelişmeyi açıkladı! 451 bin vatandaşa 5 milyar TL tazminat

MAĞDURİYETLERİ GİDERİLECEK
Başvurusu olumlu sonuçlandırılan ve sulhname imzalayan vatandaşlara 5 milyar 218 milyon 826 bin 675 TL ödendi. Bu sayede vatandaşların zararları karşılanmış oldu.

Son dakika haberi | İçişleri Bakanlığı önemli gelişmeyi açıkladı! 451 bin vatandaşa 5 milyar TL tazminat

YARALAR SARILACAK
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre vatandaşların yaralarını sarmaya devam edeceklerini söyleyen yetkililer "Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun çerçevesinde, terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler sebebiyle zarar gören vatandaşların zararlarını karşılıyoruz. Vatandaşlarımız için her türlü imkânı seferber ediyoruz" dedi.

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