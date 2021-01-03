Ocak zammıyla ilgili flaş gelişme: Emekliye 2.410 TL! 2021 emekli maaşı ne kadar olacak?
Emeklinin Ocak zammında flaş gelişmeler var. Milyonların beklediği 'yeni maaşlar ne kadar olacak?' sorusu yanıt buluyor. Ocak zammı yarın belli olacak. Beklenti anketindeki enflasyon tahmini gerçekleşirse en düşük emekli maaşı, esnafta 2.036 TL, 2000 yılından evvel emekli olan SSK'lılarda 2.410, memurlarda 3.010 TL olacak. İşte emeklinin Ocak zammıyla ilgili detaylar...
Milyonlarca emekli yeni maaşlar ne kadar olacak? sorusunun yanıtını arıyor. Milyonlarca emeklinin Ocak zammı yarın belli oluyor.
Emekliler merakla beklerken; beklenti anketindeki enflasyon tahmini gerçekleşirse en düşük emekli maaşı, esnafta 2 bin 36, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 410, memurlarda 3 bin 10 lirayı bulacak.
Emeklilerin beklediği tarih geldi, çattı. Milyonlarca emekli, Ocak zamlarını yarın öğrenecek.
2020'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon artışları gösterecek.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak.
Memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 3 zam ve 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 4'ü aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.
Merkez Bankası'nın son beklenti anketindeki yüzde 14.18'lik cari yıl sonu TÜFE tahminine göre, 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.96 olacak.
NASIL YANSIYACAK?
Memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 3'lük zamma ilaveten yüzde 3.96 enflasyon farkından yararlanacak.