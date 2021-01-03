04 Ocak 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Ocak zammıyla ilgili flaş gelişme: Emekliye 2.410 TL! 2021 emekli maaşı ne kadar olacak?

Ocak zammıyla ilgili flaş gelişme: Emekliye 2.410 TL! 2021 emekli maaşı ne kadar olacak?

Emeklinin zammında flaş gelişmeler var. Milyonların beklediği 'yeni maaşlar ne kadar olacak?' sorusu yanıt buluyor. Ocak zammı yarın belli olacak. Beklenti anketindeki enflasyon tahmini gerçekleşirse en düşük emekli maaşı, esnafta 2.036 TL, 2000 yılından evvel emekli olan 'lılarda 2.410, memurlarda 3.010 TL olacak. İşte emeklinin Ocak zammıyla ilgili detaylar...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.01.2021
ABONE OL
Ocak zammıyla ilgili flaş gelişme: Emekliye 2.410 TL! 2021 emekli maaşı ne kadar olacak?

Milyonlarca emekli yeni maaşlar ne kadar olacak? sorusunun yanıtını arıyor. Milyonlarca emeklinin zammı yarın belli oluyor.

Emekliler merakla beklerken; beklenti anketindeki enflasyon tahmini gerçekleşirse en düşük emekli maaşı, esnafta 2 bin 36, 2000'den önce emekli olan 'lılarda 2 bin 410, memurlarda 3 bin 10 lirayı bulacak.

Emeklilerin beklediği tarih geldi, çattı. Milyonlarca emekli, Ocak zamlarını yarın öğrenecek.

2020'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon artışları gösterecek.

SSK ve emeklilerine 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak.

Memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 3 zam ve 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 4'ü aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.

'nın son beklenti anketindeki yüzde 14.18'lik cari yıl sonu TÜFE tahminine göre, 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.96 olacak.

NASIL YANSIYACAK?


Memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 3'lük zamma ilaveten yüzde 3.96 enflasyon farkından yararlanacak.

Bu tahmin gerçekleşirse;

En düşük aylık Bağ-Kur esnaf emeklilerinde bin 886 liradan 2 bin 36 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 233 liradan 2 bin 410 liraya, memur emeklilerinde ise 2 bin 814 liradan 3 bin 10 liraya ulaşacak.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA