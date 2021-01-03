Ocak zammıyla ilgili flaş gelişme: Emekliye 2.410 TL! 2021 emekli maaşı ne kadar olacak?

Bu tahmin gerçekleşirse;

En düşük aylık Bağ-Kur esnaf emeklilerinde bin 886 liradan 2 bin 36 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 233 liradan 2 bin 410 liraya, memur emeklilerinde ise 2 bin 814 liradan 3 bin 10 liraya ulaşacak.