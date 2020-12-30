Borç yapılandırmasında başvuru süresi uzadı!

Bazı alacakların yeniden yapılandırılması için başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri bir ay uzatıldı.

Cumhurbaşkanlığının konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, daha önce 31 Aralık 2020 olan başvuru süresi ve ilk taksit süresi bir ay uzatıldı.