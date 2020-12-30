Borç yapılandırmasında başvuru süresi uzadı!
Son dakika haberine göre; Vatandaşların bir süredir beklediği borç yapılandırması başvuru süreci devam ederken yeni bir gelişme yaşandı. Bazı alacakların yeniden yapılandırılması için başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri bir ay uzatıldı.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bazı alacakların yeniden yapılandırılması için başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri bir ay uzatıldı.
Cumhurbaşkanlığının konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, daha önce 31 Aralık 2020 olan başvuru süresi ve ilk taksit süresi bir ay uzatıldı.