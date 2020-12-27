Türkiye üretim üssü oluyor! Oppo Türkiye'de üretime başlıyor | Bin kişiye istihdam

TÜRKİYE'DE ÜRETMEK İSTİYORLAR

Varank, son dönemde akıllı telefon pazarının global oyuncularının Türkiye'ye ilgisinin bulunduğunu belirterek, şu bilgileri verdi: "Türkiye'de yatırım yapmayı düşünüyorlar. Dün Çinli bir firmamız ilan etti. Türkiye'ye bir üretim tesisi kuracaklar. Bununla ilgili uzunca bir süredir görüşüyorduk. Yatırımı nerede yapacağına dair planlar hazır. Bu yıl (2021) içerisinde yatırımlarını yapıp Türkiye'de akıllı telefon üretmek istiyorlar. Bunun gibi başka firmalarla görüşmelerimiz sürüyor. Yine Çin'den, Uzakdoğu'dan başka firmalar da var. Bunların yanında yerli üreticilerin de bu alanda ilgisi arttı. Yerli firmalarımız da bize başvurup, teşvik belgesini alıp üretim yapmak istiyorlar."