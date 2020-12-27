"BREXİT SÜRECİNİ NEFES NEFESE TAKİP EDİYORUZ"

Brexit sürecini de yakından takip ettiklerine dikkati çeken Pekcan, "AB ile Birleşik Krallık'ın müzakerelerinin tamamlanmasıyla bizim serbest ticaret anlaşmamızı yürürlüğe koyabilmemiz için bu süreci nerdeyse nefes nefese, dakika dakika, saat saat takip ediyoruz." ifadesini kullandı.

Konuyla ilgili çok sayıda üst düzey temas gerçekleştirdiklerini, teknik toplantılar yaptıklarını anlatan Pekcan, şunları kaydetti: "Bizim kendi anlaşma taslağımız imzaya hazır hale geldi. Birleşik Krallık ile AB arasında prensip olarak uzlaşmaya varıldığı açıklandı. Tabii biz AB ile olan yükümlülüklerimizden dolayı anlaşması öncesi (AB-Birleşik Krallık), Birleşik Krallık ile serbest ticaret anlaşması imzalayamadık. Gelişmeleri takip ediyoruz ancak, AB ile bizim, Türkiye ile İngiltere'nin serbest ticaret anlaşmasının aynı anda yürürlüğe girmesi için her iki taraf ile de senkronize bir şekilde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Amacımız bir an önce bu anlaşmayı imzalamak. Bizim taslak anlaşmamız hazır. Sadece AB'nin kendi Avrupa Birliği Parlamentosu ve 27 ülkenin görüşlerini alması gerekiyor. Biz o süreci nasıl hızlandırabiliriz hem AB hem İngiltere'yle görüşerek, onun üzerinde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Aslında biz hazırız."

Pekcan, Çin'e yönelik ilk ihracat trenin seferini tamamladığını, bundan sonra da bu seferlerin düzenli olarak yapılmasını öngördüklerini belirterek, gerek Uzak Asya ile ikili ticaretin geliştirilmesi, Kuşak Yol inisiyatifindeki etkinliğin artırılması gerekse Türkiye'nin rekabet gücünün artırılması, alternatif taşıma modlarıyla taşımanın yükseltilmesi açısından lojistik altyapıyla ilgili çalışmaların, atılacak adımların önem arz ettiğini bildirdi.

Bakanlığın Yurt Dışı Lojistik Merkezleri çalışmasına da değinen Pekcan, bu çalışmaları e-ticaret vizyonuyla birlikte değerlendirmek gerektiğini aktardı.

Bu çerçevede STK'lerden de 2021 yılı genelinde lojistik ve e-ticaret altyapısıyla ilgili görüş ve proje önerilerini almaktan memnuniyet duyacaklarına işaret eden Pekcan, hatta bu tür çalışma ve projeleri özel sektörden beklediklerini ifade etti.