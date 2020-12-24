25 Aralık 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Borsa güne rekorla başladı! Tüm zamanların en yüksek seviyesi

Borsa güne rekorla başladı! Tüm zamanların en yüksek seviyesi

'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,44 artarak, güne 1.423,88 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesinden başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,22 puan ve yüzde 0,44 değer kazanarak 1.423,88 puanla rekor seviyeye yükseldi.

EKONOMİ AA
Giriş Tarihi: 24.12.2020
ABONE OL
Borsa güne rekorla başladı! Tüm zamanların en yüksek seviyesi

Bankacılık endeksi yüzde 0,33 ve holding endeksi yüzde 0,52 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,59 ile kimya, petrol, plastik, tek gerileyen ise yüzde 0,10 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün bir önceki kapanışa göre yüzde 0,90 değer kazanan BIST 100 endeksi, kapanış rekorunu 1.417,66 puana taşıdı.

Analistler, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısından gelecek faiz kararı ve karar metnindeki mesajların takip edileceğini belirterek, ABD ve Avrupa'da ise başlayacak Noel tatilleri dolayısıyla yarım gün açık olacak sınırlı sayıdaki borsada, düşük hacimli bir seyir izlenebileceğini ifade etti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 ve 1.455 seviyelerinin gündeme gelebileceğini kaydeden analistler, 1.350 seviyesinin destek konumunda olduğunu söyledi.

TCMB'nin Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, politika faizinde 150 baz puan artış olacağını tahmin ediyor. Geçen ayki toplantıda politika faizi yüzde 10,25'ten yüzde 15'e yükseltilirken, tüm fonlamanın da bu faiz üzerinden yapılacağı kaydedilmişti.

Son dakika: Borsa İstanbulda tarihi rekor kırıldı SON DAKİKA: BORSA İSTANBUL'DA TARİHİ REKOR KIRILDI
Son dakika: Borsa günü rekor seviyede kapattı SON DAKİKA: BORSA GÜNÜ REKOR SEVİYEDE KAPATTI
Avrupa’da en çok kazandıran Borsa İstanbul! Rekorlar sürecek mi? Uzman isim A Haber’de yorumladı AVRUPA'DA EN ÇOK KAZANDIRAN BORSA İSTANBUL! REKORLAR SÜRECEK Mİ? UZMAN İSİM A HABER'DE YORUMLADI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA