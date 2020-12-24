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Bakan Varank: 1009 teşvik belgesi düzenleyip 33 bin 903 kişilik ilave istihdamın önünü açtık

Son dakika haberine göre... Sanayi ve , "Kasım ayında 1009 teşvik belgesi düzenleyip, 25,3 milyar liralık sabit yatırımın ve 33 bin " ifadelerini kullandı.

EKONOMİ AA
Giriş Tarihi: 24.12.2020 Güncelleme Tarihi: 24.12.2020
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Bakan Varank: 1009 teşvik belgesi düzenleyip 33 bin 903 kişilik ilave istihdamın önünü açtık

Sanayi ve , kasım ayında 1009 teşvik belgesi düzenleyip, 25.3 milyar TL'lik sabit yatırımın ve 33 bin 903 kişilik ilave istihdamın önünü açtıklarını bildirdi.



, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kasım ayında 1009 teşvik belgesi düzenleyip; 25.3 milyar TL'lik sabit yatırımın ve 33 bin 903 kişilik ilave istihdamın önünü açtık." ifadelerine yer verdi.

Varank, "Ocak-Kasım yatırım talebi, geçen senenin yüzde 30 üzerinde! Reformcu bir vizyonla, Türkiye'yi salgın sonrası dönemin kazananı haline getireceğiz." açıklaması yaptı.

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