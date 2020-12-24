Bakan Varank: 1009 teşvik belgesi düzenleyip 33 bin 903 kişilik ilave istihdamın önünü açtık
Son dakika haberine göre... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Kasım ayında 1009 teşvik belgesi düzenleyip, 25,3 milyar liralık sabit yatırımın ve 33 bin 903 kişilik ilave istihdamın önünü açtık" ifadelerini kullandı.
EKONOMİ AA
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, kasım ayında 1009 teşvik belgesi düzenleyip, 25.3 milyar TL'lik sabit yatırımın ve 33 bin 903 kişilik ilave istihdamın önünü açtıklarını bildirdi.
Bakan Varank, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kasım ayında 1009 teşvik belgesi düzenleyip; 25.3 milyar TL'lik sabit yatırımın ve 33 bin 903 kişilik ilave istihdamın önünü açtık." ifadelerine yer verdi.