Geri sayım başladı! Asgari ücret 4. toplantı ne zaman? 2021 asgari ücret ne zaman açıklanacak?
Asgari ücret için geri sayım başladı. Yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında komisyon üçüncü kez toplandı. TÜİK bugünkü toplantının ardından işçilerin asgari geçim tutarını açıkladı. Bu gelişmelerin ardından yeni asgari ücretin ne kadar olacağı ve hangi tarihte açıklanacağı konusunda detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, asgari ücret 4. toplantı ne zaman? 2021 asgari ücret ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...
Asgari ücret 4. toplantın ne zaman? Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı Türk-İş'in ev sahipliğinde çevrim içi yapıldı. Toplantıda heyet sunum yaparken bir işçi de asgari ücretlilerin sorunlarını dile getirdi. Toplantıda, TÜİK temsilcisi işçilerin asgari geçim tutarını paylaştı. Şimdi ise gözler asgari ücretin hangi tarihte belli olacağına çevrildi. Peki, asgari ücret 4. toplantı ne zaman? 2021 asgari ücret ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...
ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK? 4. TOPLANTI...
Asgari ücret görüşmeleri dördüncü toplantı ile son bulacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun dördüncü ve son toplantısı gelecek hafta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda yapılacak. Toplantının kesin tarihi belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.
TÜİK BİR İŞÇİNİN ASGARİ GEÇİM TUTARINI AÇIKLADI
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bekar bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak hesaplandığını açıkladı.
ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, asgari ücret zammına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu bir matematik tabi, böyle olacak demiyorum ama hep böyle olmuş. Hep bir önceki yılın enflasyon oranının yüzde 3 ya da 4 puan üstünde zam olmuş. 2009'da 6,53 gerçekleşmiş enflasyon, 2010 asgari ücreti 9,7 artmış. 2020 yıl sonu enflasyon tahmini 12.1 - 12.47 çıkıyor. Asgari ücretin artış oranı da enflasyon artı 3-4 puan olursa yüzde 15-16 olduğunu düşünelim. Tahmini brüt asgari ücret 3.384.45 TL – 3.413.88 TL, tahmini net asgari ücret 2.673.40 TL – 2.696.65 TL olabilir." ifadelerini kullandı.
2021 AGİ NE KADAR OLACAK?
Eğer asgari ücret yüzde 15 zamlanarak brüt 3 bin 384 lira 45 kuruşa, net 2 bin 672 liraya çıkarsa, AGİ tutarları lira 253,83-431,51 lira aralığına yükselecek.
NELERİ DEĞİŞTİRECEK?
Asgari ücretin yeniden belirlenmesiyle yaşanacak bazı değişiklikler şunlar:
1- İşsizlerin aldığı maaş aynı oranda artacak.
2- Çalışanların aldığı asgari geçim indirimi de yükselecek.
3- Emeklilik için doğum ve askerlik borçlanması yapanların ödeyecekleri miktarlarda artış olacak.
4- İş görmezlik ödeneğinde artış yaşanacak.
5- Yaşlılık, evde bakım, engelli maaşlarını belirleyen gelir sınırı değişecek.
6- Kendi primini ödeyen Bağ- Kur'lular ve isteğe bağlı ödeme yapanların verdikleri paralar yükselecek.
Gündelikçiler için ödenecek primler artacak.
YENİ ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?
Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor.
Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.
MEVCUT ASGARİ ÜCRET NE KADAR?
Asgari ücret 2020 zammı, geçen yıla göre net yüzde 15,03 oranında artırıldı. Yapılan bu zamla birlikte 2020 yılında brüt asgari ücret 2.943,00 TL olarak belirlendi. Asgari ücretin net tutarı ise 2.324,70 TL oldu.
MEVCUT AGİ MİKTARI NE KADAR?
Bekar 220,62 TL
Evli, eşi çalışmayan 264,75 TL
Evli, eşi çalışmayan, 1 çocuklu 297,85 TL
Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 330,94 TL
Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 375,07 TL
Evli, eşi çalışan 220,62 TL
Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu 253,72 TL
Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu 286,82 TL
Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu 330,94 TL
Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu 353 TL
Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu 375,07 TL
BRÜTTEN NETE MAAŞ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Brüt maaş üzerinden brüt ve net maaş hesaplaması çokça yapılıyor. Özellikle brüt maaş ile çalışanlar yıl sonu ve yılbaşı kesintileriyle net maaşını anlamakta oldukça zorlanıyor.
Yılbaşında daha az kesinti yapılırken yıl sonuna doğru kesintiler artıyor. Brüt maaştan; SGK işçi primi, işsizlik primi, gelir vergisi ve damga vergisi düşülerek net maaş hesaplanır.
Hesaplama yapılan kişinin evli/bekar olması, eşinin çalışıp çalışmadığı ve çocuk sayısına göre çıkacak hesaplama sonucu değişiklik gösterecektir.