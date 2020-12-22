Geri sayım başladı! Asgari ücret 4. toplantı ne zaman? 2021 asgari ücret ne zaman açıklanacak?

Asgari ücret 4. toplantın ne zaman? Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı Türk-İş'in ev sahipliğinde çevrim içi yapıldı. Toplantıda heyet sunum yaparken bir işçi de asgari ücretlilerin sorunlarını dile getirdi. Toplantıda, TÜİK temsilcisi işçilerin asgari geçim tutarını paylaştı. Şimdi ise gözler asgari ücretin hangi tarihte belli olacağına çevrildi. Peki, asgari ücret 4. toplantı ne zaman? 2021 asgari ücret ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK? 4. TOPLANTI...

Asgari ücret görüşmeleri dördüncü toplantı ile son bulacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun dördüncü ve son toplantısı gelecek hafta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda yapılacak. Toplantının kesin tarihi belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.