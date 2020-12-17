Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: Katılım sigortacılığında rehber ülke olacağız

Turkuvaz Medya Grubu'nun amiral gemisi Sabah Gazetesi'nin Turkuvaz Medya Merkezi'nde bugün (17 Aralık 2020, Perşembe) gerçekleşen 'Sabah 35. Yaş Sektör Buluşmaları'na bir video ile katılan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Türk basın tarihinde önemli bir yeri olan Sabah Gazetesi'nin 35'inci yılını kutladı.

Bakan Elvan, konuşmasında sigortacılık sektörünün pandemi döneminde yaptığı çalışmalara dikkat çekerek, katılım sigortacılığında uluslararası alanda söz sahibi olmak için yapılan çalışmaların hızla sürdüğünü vurguladı.

Sigorta sektörünün istikrarlı şekilde büyümeye devam ettiğini dile getiren Elvan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda sektörde 63 şirket faaliyet gösteriyor. Sektörün aktif toplamı 284 milyar liraya, toplam primleri 59 milyar liraya ve toplam katılımcı sayısı 12,5 milyon kişiye ulaşmış durumda. Sektörün istihdama doğrudan katkısı 100 bin kişinin üzerinde. Sistemin istikrarlı ve güvenilir işletilmesini sağlama yolunda güçlü kurumsal çerçevenin varlığı kritik bir fonksiyon. Geçtiğimiz sene kurulan Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme Denetleme Kurumu hızla teşkilatlanarak sektördeki ihtiyaçları tespit etti. Sigorta sektörümüz ilk günden itibaren pandemi ile mücadeleye destek vermek için pek çok adım attı. Güçlü bir dayanışma örneği sergiledi. Teminat kapsamı dışında olmasına rağmen salgından kaynaklanan tedavi giderlerinin özel sağlık sigortası kapsamında karşılanması için harekete geçti. Kasım ayı itibariyle Covid-19 nedeniyle 13 bin 823 sigortalıya ödenen tazminat 74 milyon lira oldu. Başka bir ifadeyle sektör Covid-19 döneminde aktif, dinamik ve çözüm üreten bir sektör oldu. Ben bu vesileyle tüm paydaşlarımıza gösterdiği özveri için teşekkür ediyorum."

'DASK ile İzmir'de 170 milyon hasar ödemesi yapıldı'

Sigortacılık ve emeklilik sektörünün kendine has dinamiklerinin etkin şekilde çalışması için farklı yapılar gerektiğini belirten Elvan, bu yapılar arasında en çok bilinen ve örnek olanın Doğal Afet Sigortaları Kurumu DASK'ın olduğunu kaydetti. DASK'ın kurulduğu günden itibaren üzerine düşen sorumlulukları yerine getirdiğini vurgulayan Bakan Elvan, 30 Ekim İzmir depremi sonrasında da sistemin hızla seferber olduğunu ifade etti. Elvan şunları söyledi:

"Zorunlu deprem sigortası sahiplerine 170 milyon lira hasar ödemesi yapıldı. DASK dışındaki alanlardaysa sigorta şirketlerimiz 15 milyon lira hasar ödemesi yaptı. İncelemesi henüz sonuçlanmamış hasarlar için 137 milyon lira karşılık ayrıldı. TARSİM tarafından da her yıl çiftçiye üreticiye önemli tutarda destek sağlanıyor."

Kamu şirketlerinin etkin yönetilmesi için kamu sigorta ve emeklilik şirketlerinin Türkiye Sigorta A.Ş. ve Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. adı altında birleştirildiğini hatırlatan Bakan Elvan, sektörü daha ileri taşımak adına somut adımlar atacaklarını söyledi. Elvan, vatandaşın BES ile tasarruf etmesini cazip hale getirecek yenilikler üzerinde çalıştıklarını vurgulayarak Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme Denetleme Kurumu'nun katılım sigortacılığının geliştirilmesi için çalışmalara başladığına dikkat çekti. Elvan, "Yenilikçi ve dinamik bir düzenleme geliştirilecek. Atılacak adımlarla farklı uygulamaların önü açılacak ve ülkemizin katılım sigortacılığı alanında dünyada rehber ülke olması hedefleniyor. Uluslararası entegrasyonunu artırmak için yol haritası üzerinde çalışıyoruz. Burada hedefimiz ülkemiz sigortacılık sektörünün kurumsal yeterliliğini yükselterek, uluslararası piyasalara uyumunu artırmak" dedi.

'Sektörden beklentilerimiz var'

Sektörün ihtiyaçlarının ve sorunlarının farkında olduklarını, yargı kararlarıyla ilgili belirsizlikleri de bildiklerini vurgulayan Elvan, "Bu ihtiyaç ve sorunları gidermek için tüm kurumlara destek vereceğiz. Şeffaf, öngörülebilir rekabeti destekleyen düzenleme temel önceliklerimizden biri olacak. Bizim de sektörden beklentilerimiz bulunuyor. Sektör temsilcilerinin ürün çeşitliliğini artırmaya odaklanmasını, zorunlu alanlar dışındaki alanlara da yoğunlaşmasını istiyoruz. Bu yönde yaptığınız çalışmalara, önerilere, mevzuat tekliflerinize açığız ortak akılla sektörü çok daha iyi noktalara taşıyabiliriz" diye konuştu.

Elvan'ın açılış konuşmasının ardından başlayan Sigorta Paneli'ni ise Sabah Gazetesi Ekonomi Müdür Yardımcısı Dilek Güngör yönetti. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nurettin Nebati'nin katıldığı panelde, Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik İcra Kurulu Başkanı Atilla Benli, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Genel Müdürü Zafer Sönmez, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu (SEDDK) Başkanı Türker Gürsoy, Sigorta Eksperleri İcra Komitesi (SEİK) Başkanı Ahmet Nedim Erdem ve Sigorta Acenteleri İcra Komitesi (SAİK) Başkanı Levent Korkut ve Sigorta Brokerleri Derneği Başkan Yardımcısı Tarık Serpil görüşlerini paylaştı.

'Kısa sürede ilk 20'ye girebiliriz'

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nurettin Nebati, Türkiye'nin ihtiyacı olan çalışmaları 35 yıldır gerçekleştiren Sabah Gazetesi'ne teşekkür ederek, sigorta sektörünün çok önemli başarılara imza atmış olmasına rağmen, potansiyelinin çok altında prim üretimine sahip olduğunu söyledi. Nebati, "Sektörde çok ciddi boş bir alan var. Milli gelir içindeki payı da oldukça düşük. Türkiye ekonomisi dünyanın 17'nci ekonomisiyken, sigortacılık sektörü 39'uncu sırada. Bu durumda tüketicinin memnun olmaması, altyapının yeterli olmaması ve Müslüman çoğunluğa rağmen katılım sigortacılığının ancak son 20 yılda geliştirilmesi gibi bir takım sebepler var. Katılım sigortacılığı önümüzdeki dönemde büyümeden ziyade çok önemli bir sıçrama yaşayacak. Çünkü bu konuda bir ihtiyaç var, bunu yapacak irade var ve bunu gerçekleştirecek çalışanlar var" dedi.

Pandeminin sigortanın önemini bir kez daha ortaya koyduğunu kaydeden Nebati, şunları söyledi:

"Kamu tarafında belirlediğimiz 5 hedefin 3'ünü başarıyla tamamladık. Yurtdışında yerleşik Türk vatandaşları için Dövizli BES devreye girdi, yüzde 10 devlet katkı payı

veriyor. Türk Reasürans şirketi devreye girdi. Sigortacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu kuruldu. İki hedefimiz kaldı, biri finansal sisteminin derinleştirilmesi, yurtiçi tasarruf tabanını genişletilmesi, tasarruf sürecinin artırılması ki bunu Aralık 2021'de tamamlamayı düşünüyoruz. Diğer hedefimiz de katılım finans alanında uluslararası standartlara uyum ve yaygınlaştırmadır. Bu konuda ifade edilen rakamlar düşük ama potansiyel çok yüksek."

Türkiye Sigorta'da liderlik hedefi

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Genel Müdürü Zafer Sönmez, Sabah Gazetesi'ne 35'inci yıl sebebiyle başarılar diledi. Sektörün temel problemlerinden birinin belirli bir büyüklükte sigorta şirketi olmaması olduğunu ifade eden Sönmez, bunun en büyük nedeninin de tasarrufların finansal sistemin dışında kalması olduğunu vurguladı. Sönmez, "Tasarruflar, finansal sistemin dışında, evde yastık altında bulunuyor. Bizim bu parayı sistemin içine sokmamız lazım ve en önemli alanlardan biri de sigorta sektörü. Biz Türkiye Varlık Fonu olarak devletin girişimci karakterini ortaya koyuyoruz. 2008 küresel krizinden sonra, devletlerin stratejik alanlarda küçüldüğü ülkelerin krizlere açık olduğunu gördük. Bu nedenle sigorta sektörünü çok önemli görüyoruz. Türkiye'de finansal sektörün yüzde 95'i bankacılık sektöründe ve bu sağlıklı değil. İki alan sigorta ve İslami finansmanı teşvik etmemiz gerekiyor. Türkiye Sigorta ile de devlet stratejik alanda bir oyuncu olarak piyasayı genişletiyor. Sigortada yüzde 50 pazar payını 30'dan fazla şirket sahipleniyor. Bu yapı değişmeli, ölçek oluşturup strateji ortaya konulmalı" dedi.

Sigorta şirketlerinin borsada şirketlerin ortağı olup derinleşmesi ve ölçek yaratılması gerektiğini belirten Sönmez, şunları söyledi:

"Türkiye'deki hükümetler içinde sigortaya en önem veren hükümetlerden biri olan hükümetimiz, kamu kendine düşeni yapıyor. Artık büyük düşünmenin zamanı, küçük düşünerek bir yere gidemeyiz. Türkiye Sigorta olarak bölgesel liderlik için çizdiğimiz yol haritasında ilerlemeye başladık. Türkiye Sigorta 5 yıl içinde bölgede önemli oyuncu, 10 yılda önemli liderlerden biri olacaktır."

Katılım sigortacılığında hızlı büyüme

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik İcra Kurulu Başkanı Atilla Benli, Sabah Gazetesi'ne nice başarılı 35 yıllar dileyerek, 2 bin 600 çalışanla vizyon ve hedeflerine kilitlenen güçlü bir aile olduklarını söyledi. Sigortanın olumlu etkilerinin çok büyük olduğunu dile getiren Benli, şöyle devam etti:

"Bireysel emeklilik ve hayat sigortasında biriken fonlar sermaye piyasalarında kullanılıyor, finansın, dolayısıyla Türk ekonomisinin büyümesine ivme kazandırıyor. Elementer taraf için düşünürsek riskleri dağıtıyoruz. Deprem gibi afetlerde devlet devrede olsa da riski dağıtarak o kaynakların başka yerlerde kullanılmasını sağlıyoruz."

2020'de sigorta sektörü için kamunun yapısal reformlarıyla fırsat penceresi açıldığını belirten Benli, "Fon arzını kredi mevduattan, yatırım tasarruf ilişkisine çevirecek ekonomik sisteme doğru geçişte anahtar sektör olarak ilerliyoruz. Şu an boyutumuz küçük, ama her sene çift hanelerde büyüyoruz, reel anlamda büyüyoruz. Bu yıl yüzde 21'lik bir büyümemiz var. 2021 yılında İslami finans değerler zincirinin ayrılmaz

parçası katılım sigortacılığı önemli bir fırsat alanı olacak. Şu anda sektörün yüzde 5'ine ulaştı ve çok hızlı büyüyor. 2021 yılında katılım sigortacılığı için de geliştirilecek ürünlerle sisteme girmemiş yeni bir potansiyel bizi bekliyor. 2021, 2020'de yapılan düzenlemeler ve yatırımlar nedeniyle çok başarılı bir yıl olacak" diye konuştu.

'Katılım sigortacılığı yönetmeliği hazır'

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu (SEDDK) Başkanı Türker Gürsoy, Sabah Gazetesi'nin 35'inci yılını tebrik ederken sigortacılıkta geçtiğimiz dönemde önemli, devrim niteliğinde değişiklikler olduğunu belirtti. Sigorta sektörünün ekonomi gündeminde üst sıralarda yer aldığını belirten Gürsoy, "Sektörün ekonomiye katkısı açısından çok önemli bir dönemden geçiyoruz. Bu değişimin en önemli unsurlarından biri kurumumuzun kurulmuş olması. SEDDK'nın kendine çizdiği yol haritasında önemli başlıklar var. Sektöre şeffaf, öngörülebilir, regülasyon çerçevesi kazandırmak istiyoruz. Üçüncü unsur adil bir rekabeti desteklemek. Sektörümüz son 10-15 yılda yabancı yatırımcı için cazip oldu ve bunun devamı için adil rekabeti önemsiyoruz. Önemli hedeflerimizden biri de daha proaktif bir yaklaşım geliştirmek. Ülke ve sektörün ihtiyaçlarını hızlı tespit edip gidermek için gerek mevzuat gerek denetim ve gözetim faaliyetlerinde hızlı aksiyon almak" dedi.

Misyonlarının üç temel unsuru olduğunu kaydeden Gürsoy, sigortalıların korunmasının en önemli ilkeleri olduğunu, sektörde de sermaye yeterliliğinin ötesinde kurumsal yeterlilik ve müşteri memnuniyeti aradıklarını belirtti. Diğer prensiplerinin sektörde piyasa disiplinini olabildiğince sağlam temeller üzerine oturtmak olduğunu kaydeden Gürsoy, son olarak da finansal istikrara katkı sağlamanın geldiğini dile getirdi. Gürsoy, ayrıca katılım sigortacılığı faaliyetlerini yönetmek üzere yönetmelik taslağını hazırladıklarını ve Cumhurbaşkanlığına gönderdiklerini müjdeleyerek "Bu yönetmelik çerçevesi çok yenilikçi... Katılım sigortacılığının genişlemesine engel teşkil eden noktaları aşacak model ortaya koymak istiyoruz. Bunun da Türkiye modeli olarak dünyaya örnek teşkil etmesini umut ediyoruz" dedi.

Sigorta Eksperleri İcra Komitesi (SEİK) Başkanı Ahmet Nedim Erdem, Sabah Gazetesi'nin 35'inci yılını kutlayarak pandemi döneminde de eksperlerin işini yapmaya devam ettiğini vurguladı. Eksperlerin sigorta eksperi olarak lanse edilmekten rahatsız olduğunu, tarafsız ve bağımsız olduklarını dile getiren Erdem, hasar süreçlerindeki prosedürlerin azaltılması ve uçtan uca ekosistemde tek bir merkezden yönetilmesi için yeni bir çalışma yaptıklarını belirtti. Erdem, sigortalının ve sigortacıların süreci şeffaf takip etmesi, aracıların ortadan kalkması için dijital bir ekosistem için algoritmayı hazırladıklarını ve sigorta sektörüne sunmak için çalıştıklarını ifade etti. Ahmet Nedim Erdem, müşteri memnuniyeti üzerinde de çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

'Sektör pandemide rüştünü ispatladı'

Sigorta Acenteleri İcra Komitesi (SAİK) Başkanı Levent Korkut, Sabah Gazetesi'nin 35'inci yılını kutlayarak, bu sektörde 43 yılını bitiren her iki tarafta da uzun süre yer alan biri olarak sektörün son dönemde gördüğü ilgiden ve değerden çok memnuniyet duyduğunu belirtti. SEDDK'nın kurulmasının sektöre ivme kazandırdığını söyleyen Korkut, "Pandemi döneminde işimizi layıkıyla yaptık, sahada bulunduk, özverili çalışmalar yaptık. Sigortalının sektöre güveni sarsılmasın diye çalıştık, sigorta şirketleri de ciddi katkı sağladılar. Bizler de sahada, sigortalının 7/24 yanında olduk ve sınavı başarıyla atlattık" dedi.

Sigorta Brokerleri Derneği Başkan Yardımcısı Tarık Serpil, Sabah Gazetesi'nin 35'inci yaşını kutlayarak, Türkiye sigorta sektörünün potansiyelinin oldukça altında olduğunu belirtti. Son 18 ay içinde çok önemli gelişmeler yaşandığını belirten Serpil, kamunun çok önemli adımlar attığını, en önemlisinin de SEDDK'nın kuruluşu olduğunu kaydetti. Serpil, pandemide sigortacılık sektörünün rüştünü ispatladığını ifade ederek "Sigorta şirketleri, eksperler, brokerler 7/24 hizmet vermeye devam etti. Pandemi aynı zamanda sigortalı algısında da risk algısında da dönüşüm yarattı. Bunun ileride ciddi şekilde Türkiye'nin sigorta potansiyelini artıracağını düşünüyoruz. Yakın zamanda sektörde beklenen atılımları gerçekleştireceğimize inanıyoruz" dedi.

Güçlü sponsor desteği

'Sabah 35. Yaş Sektör Buluşmaları' Bellona, Türk Hava Yolları, Türk Telekom, Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik ana sponsorluğunda gerçekleştirildi. Avrupa Konutları, Cacharel, Pierre Cardin, DAP Yapı, EminEvim, TOKİ, Emlak Konut, EPİAŞ, İGA, Jolly Tur ve Kuzu Grup Co-Sponsor olarak yer aldığı 'Sabah 35. Yaş Sektör Buluşmaları'nda Aynes, Bahçeşehir Koleji, CocaCola, Doğanlar Yatırım Holding, Karaca, Kiğılı, Rixos, TÖDER ve TÜRSAB panel sponsorluklarını üstlendi.