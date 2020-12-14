Vakıf Katılım belediyelere 600 milyon liralık yeşil enerji yatırım desteği verecek

Banka, Türkiye'nin enerji konusundaki cari açığının azalmasına ve belediyelerin ekonomik anlamda daha da güçlenmesine destek olmak amacıyla, Güneş Enerjisi Santrali (GES), Rüzgar Enerjisi Santrali (RES), Jeotermal Enerji Santralleri (JES) ve Biyokütle Enerji Santralleri gibi yenilenebilir enerji projelerinde belediyelerle iş ortaklıkları gerçekleştirirken, bir yandan da akıllı şehir projelerini finanse ediyor.