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“Koca Yusuf” olarak bilinen A-400 M’lerin güçlendirilme faaliyetleri ilk kez Kayseri’de yapılacak

Türk Hava Kuvvetleri envanterinde 9 adet bulunan “” olarak bilinen A-400 M’lerin güçlendirilme faaliyetleri dışında bir ilk olarak ’deki 2’nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü’nde de yapılmaya başlanacak. Böylece milyonlarca dolar tasarruf edilecek

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 14.12.2020 Güncelleme Tarihi: 14.12.2020
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“Koca Yusuf” olarak bilinen A-400 M’lerin güçlendirilme faaliyetleri ilk kez Kayseri’de yapılacak

'nın yaptığı açıklamaya göre, 'de retrofit faaliyetleri A-400m projesi kapsamında planlanıyor. Açıklamada, "Projede öncelikli olarak Tük Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan dokuz adet A-400M uçağının, müteakiben diğer kullanıcı ülkelere ait uçakların retrofit faaliyetlerini yapabilecek imkan ve kabiliyete ulaşılabilecektir.

İlk uçağın retrofit faaliyetine önümüzdeki günlerde başlanması ve faaliyetin Temmuz 2021 ayı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır" denildi.

HEM TASARRUF HEM GELİR

Hürriyet'te yer alan habere göre ait A-400M'lerin retrofit faaliyetleri de 'da yapılıyordu. Yetkililer Kayseri'nin devreye girmesiyle güçlendirilme çalışmaları için milyonlarca dolar tasarruf edileceğini, diğer ülkelerin uçaklarına da güçlendirilme yapılacağı için yine milyonlarca dolara gelir sağlanacağı bilgisini verdi.

KORONA SEFERLERİ YAPMIŞTI

Türkiye, ""ları özellikle COVID-19 ile mücadelede birçok ülkeye gönderdiği yardım malzemelerinin nakliyesinde kullanmıştı.

COVID-19'un ilk çıktığı yer olan Çin'in Wuhan kentine ilk tahliye seferi de uçan hastaneye dönüştürülen "Koca Yusuf"la yapılmıştı.

A-400M'ler ağır silahlarla birlikte personelin taşınmasında da kullanılıyor.

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