“Koca Yusuf” olarak bilinen A-400 M’lerin güçlendirilme faaliyetleri ilk kez Kayseri’de yapılacak

HEM TASARRUF HEM GELİR

Hürriyet'te yer alan habere göre Türk Hava Kuvvetlerine ait A-400M'lerin retrofit faaliyetleri de İspanya'da yapılıyordu. Yetkililer Kayseri'nin devreye girmesiyle güçlendirilme çalışmaları için milyonlarca dolar tasarruf edileceğini, diğer ülkelerin uçaklarına da güçlendirilme yapılacağı için yine milyonlarca dolara gelir sağlanacağı bilgisini verdi.