Esnafa destek için ateş yakıldı! Harekat başladı...

Harekâtın fitilini ateşleyen isim ise Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu oldu.

Sadıkoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı "Küresel ve dev zincir firmalar karşısında rekabet gücü azalan yerel esnafımız, pandemi süreci ile birlikte ayakta kalma savaşı veriyor. Hemşerilerimiz bu zorlu süreçte esnafına ve şirketlerine sahip çıkmalı" çağrısı bir anda tüm ülkede karşılık bularak çığ gibi büyüdü. Yurdun doğusundan batısına bütün ticaret ve sanayi odaları çağrıya destek verdi. Esnafa destek ateşi tüm ülkeyi sardı. Edirne'den Şırnak'a tüm yurtta esnafa çığ gibi destek yağdı.

SABAH'a harekâtı değerlendiren Sadıkoğlu, "Hükümetimizin büyük desteği ile esnafımız bu sıkıntılı günleri aşmaya çalışıyor. Ancak bu tek başına yetmiyor. Esnafın aldığı kredilerin ödeme zamanı geldi, kirası, tabela vergisi, elektriği-suyu var... Bu çarkın dönmesi için vatandaşların da onlara destek olması şart. Burada hepimize düşen sorumluluklar var. Ayrıca firmaların da mümkün olduğunca tedariklerini yerel firmalardan yapması lazım. Vergileriyle ekonomiye büyük katkı sunan esnafımızı ve yerel üreticileri ayakta tutmalıyız" diye konuştu.





AYAKTA TUTMAMIZ LAZIM

Bu çağrının hayati önem taşıdığını söyleyen Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya da pandemi nedeniyle uygulamaya alınan zorunlu kapatmanın esnafın sıkıntılarını artırdığını anlattı. Bu süreçte küçük işletmeleri ayakta tutmanın önemine vurgu yapan Kaya, "Küresel e-ticaret ve dev market zincirlerinden alışveriş yapmak vatandaşımıza konforlu geliyor ama esnafı da ayakta tutmalıyız. Binlerce aile bu işletmelerden geçimini sağlıyor. Alışverişe çıktığımızda esnafa da uğramalıyız. Yerel firmaların ürettiği markaları tercih etmeliyiz. Tüm vatandaşlarımızı ele ele verip bu sıkıntılı günleri atlatmaya davet ediyorum" diye konuştu.





EKONOMİNİN CAN DAMARI

BU çağrının çok önemli olduğunu söyleyen Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva da esnafın pandemiyle birlikte artan sıkıntılarının ancak ülke olarak el ele vererek aşılabileceğine işaret etti. Kapanan her kepengin ekonomiye büyük darbe vurduğunu söyleyen Necdet Takva, şunları kaydetti: "Cenazenize, taziyenize, düğününüze kim geliyorsa ondan alışveriş yapın. Esnaflık bizim kültürümüzün önemli bir parçası ve can damarıdır. Esnaflar ekonominin temel taşlarıdır. Onların bu süreçte büyük yara almamasını sağlamalıyız."





BİRBİRİMİZİ YAŞATIRIZ

EDİRNE Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt da "Bu çağrı çok önemli, birbirimizden alışveriş yaparak birbirimizi yaşatırız. Bir ihtiyacımızı zincir marketten karşılıyorsak birini de mahallendeki bakkal, kırtasiye ve zücaciyeciden karşılamamız lazım. Özellikle üretim tesislerinin birbirinden alışveriş yapmasını önemsiyorum. Bu şekilde yaşama şansımız ve üretim gücümüz artar" dedi.





HERKES ÇAĞRI YAPMALI

KENDİ yağlarında kavrulan bir il olarak esnafa verilen desteği fazlasıyla önemsediklerini söyleyen Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saim Alpaslan ise "Sadece bizler değil, belediye başkanları ve tüm sivil toplum örgütleri bu çağrıya destek vererek vatandaşlarda bilinç oluşturmalı. Gerçekten esnaf zor günlerden geçiyor. Yapacağımız en ufak alışveriş bile onlar için çok önemli. Kendi adıma her zaman esnafı tercin ediyorum" dedi.





OMUZ VERMEK ZORUNDAYIZ

ESNAFIN bu dönemde ciddi şekilde desteğe ihtiyacı olduğunu söyleyen isimlerden biri de Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi. Dayanışma içinde bu sıkıntılı günleri aşacağımıza vurgu yapan Büyüksimitçi, şunları anlattı: "Herkesin birbirine omuz verip destek olması gereken bir dönemdeyiz. Aynı şekilde üretici firmalar da tedariklerini kendi şehirlerinden veya yurtiçinden yapması da büyük önem taşıyor. Küresel zincirlere elbette karşı değiliz. Onlar da ciddi istihdam sağlıyorlar. Ancak onlar kurumsal yapıları ve finansman yönetimiyle ayakta kalıyorlar."





FARKINDALIK OLUŞTU

BU çağrıyı ilk yapan odalardan biri olduklarını söyleyen Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay da "Tüm dünya ticaretinde dengeler bozuldu. Bu ortamda bir esnafa göre küresel ve ulusal zincirler daha avantajlı. Yoksa bizim onlarla hiçbir sıkıntımız yok" dedi. Günay, şunları kaydetti: "Esnaflarımız ekonominin yapı taşlarıdır. Onları bu küresel bu krize karşı yalnız bırakmamalıyız. Herkesi bu konuda üzerine düşeni yapmaya davet ediyorum."