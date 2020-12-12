MEMATT için ülkeler sıraya girdi! Sipariş yağıyor





14 AYLIK ÇALIŞMAYLA BİTTİ

Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde bulunan 27 fabrika ve 3 tersanenin imkân ve kabiliyetlerini değerlendiren Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş. (ASFAT), kamu ve özel sektör işbirliğiyle 14 aylık çalışmayla geliştirilen araçlar ile Türkiye'nin bu alandaki dışa bağlılığını bitirdi. Bu proje kapsamında, uluslararası sertifikasyon verebilme kabiliyeti Milli Mayın Faaliyet Merkezi'ne (MAFAM) kazandırılarak, Türkiye ürettiği bu araçları aynı zamanda dışa bağımlı olmaksızın sertifiye edebilme yeteneğini de elde ederek tam anlamıyla bağımsız duruma geldi. Yerli ve milli üretim imkânları ile yurtdışı muadillerine göre daha uygun bir maliyet ile üretilen araçlar sayesinde yüksek oranda tasarruf sağlandı.