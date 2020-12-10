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Hasan Durmaz, Özikizler Künefe ile dünyaya künefe yedirecek

Gastronomi şehri ’te 10 şube ile hizmet veren dünyaya açılıyor. Markanın yurtdışındaki ilk şubesi, ’da hizmete girecek. Yurtdışı çalışmalarını ’de kurdukları şirket üzerinden yürüteceklerini söyleyen marka sahibi , “Yurtdışında franchising sistemiyle ilerleyeceğiz” diyor.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.12.2020
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Hasan Durmaz, Özikizler Künefe ile dünyaya künefe yedirecek

Gurme turizminin gözde şehri Gaziantep'in önde gelen markalarından biri dünyaya açılıyor. Şehirde 10 şubesiyle hizmet veren Özikizler Künefe, İngiltere'nin Londra şehrinde kurduğu şirketle yurtdışı açılımının ilk adımını attı. Firmanın yurtdışı operasyonunu Londra merkezden yürüteceklerini belirten marka sahibi Hasan Durmaz, "Özikizler Künefe'nin lezzetleri, başta Orta Doğu ve Avrupa olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinde tüketiciyle buluşacak" dedi.



FRANCHISING İLE BÜYÜYECEĞİZ
Hasan Durmaz, Özikizler Künefe'nin yurtdışındaki ilk şubesinin Hollanda'da hizmete gireceğini açıkladı: "Yurtdışında franchising sistemiyle ilerlemeyi planlıyoruz. 2021 hedefimiz, franchise yapılanmasıyla büyümek. Avrupa'da ilk şubemiz ise Hollanda'da açılacak."

YURTDIŞINDA DA AYNI LEZZET
Özikizler Künefe'nin Türkiye pazarının en büyük künefe markalarından olduğunun altını çizen Hasan Durmaz, aynı lezzet ve kalite ile hizmet vermek için yeni açılacak şubelere destek sunduklarını söyledi: "Bizim ürünlerimiz şubelerde taze olarak pişiriliyor, doğal şeker pancarıyla tatlandırılıyor. Özellikle künefe gibi özel tatlarda kullandığımız malzemenin kalitesi kadar, künefeyi hazırlayan ustanın marifeti de bir o kadar önemli. Kalite ve lezzeti şansa bırakmıyoruz. Açılacak her yeni şubeye de bir usta ve bir usta yardımcısı desteği veriyoruz. Şubeler için mutlaka kendi yetiştirdiğimiz ustalarımızı istihdam ederek kaliteyi güvence altına alıyoruz."



ŞUBELERE BÜYÜK DESTEK
Hasan Durmaz, Özikizler Künefe'nin yeni şubelere ayrıca doğru lokasyon seçimi, mimari proje, kontrolörlük, kasa POS sistemi altyapısı, hızlı yatırım geri dönüşü, marka bilinirliği ve insan kaynağı konularında da destekte bulunduğunu ifade etti.



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