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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Elvan ile Adalet Bakanı Gül, MÜSİAD yönetimiyle bir araya geldi

Son dakika haberine göre Hazine ve Lütfi Elvan ile Abdulhamit Gül, ekonomi ve hukukta reform çalışmaları kapsamında gerçekleştirdikleri iş dünyası görüşmelerine Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği () ile devam ediyor.

EKONOMİ AA
Giriş Tarihi: 04.12.2020 Güncelleme Tarihi: 04.12.2020
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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Elvan ile Adalet Bakanı Gül, MÜSİAD yönetimiyle bir araya geldi

Elvan ile Gül'ün iş dünyasıyla görüşmelerinin üçüncüsü, MÜSİAD yönetimiyle, Hazine ve Maliye Bakanlığı yerleşkesinde başladı.



Toplantıya, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, MÜSİAD yönetim kurulu üyeleri, Hazine ve Maliye ile Adalet bakanlıkları bürokratları katılıyor.

Ekonomi ve yargıda reform görüşmeleri! Bakkan Elvan ile Adalet Bakanı Gül, MÜSİAD yönetimiyle bir araya geldi EKONOMİ VE YARGIDA REFORM GÖRÜŞMELERİ! BAKKAN ELVAN İLE ADALET BAKANI GÜL, MÜSİAD YÖNETİMİYLE BİR ARAYA GELDİ

Basına kapalı olarak devam eden toplantıda, MÜSİAD tarafından dernek üyelerinin beklenti ve önerileriyle oluşturulan rapor sunuldu.

Elvan ve Gül, iş dünyası görüşmeleri kapsamında daha önce TÜSİAD ve TOBB yönetimiyle bir araya gelmişti.

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