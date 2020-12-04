Fiyat istikrarı için kritik hamle!

TÜFE'de yer alan ana harcama gruplarında, kasımda aylık bazda en yüksek artış yüzde 4.51 ile ulaştırmada kaydedildi. Bu grubu yüzde 4.16 ile gıda ve alkolsüz içecekler etti. Ana harcama grupları itibarıyla kasımda azalış gösteren tek ana grup yüzde 0.19 ile eğitim oldu. TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış yüzde 29.42 ile çeşitli mal ve hizmetler grubunda görüldü. Bunu yüzde 21.08 gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 18.67 ile ulaştırma izledi. Artışın düşük olduğu ana harcama grubu yüzde 0.67 ile alkollü içecekler ve tütün oldu. Kasımda en yüksek fiyat artışı yüzde 66.93 ile domateste gerçekleşirken, en çok ucuzlayan ürün yüzde 14.68 ile limon oldu.

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