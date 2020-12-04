Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan asgari ücret toplantısı açıklaması

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "2021 yılı Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısını video konferans yoluyla gerçekleştirdik. Asgari ücretin, işçilerimizin ve işverenlerimizin beklentilerine uygun ve çalışma hayatına olumlu katkı sağlayacak bir seviyede belirleneceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

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