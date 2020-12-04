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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan asgari ücret toplantısı açıklaması

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı , 2021 yılı Tespit Komisyonu ilk toplantısının video konferans yoluyla yapıldığını açıkladı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 04.12.2020 Güncelleme Tarihi: 04.12.2020
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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan asgari ücret toplantısı açıklaması

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "2021 yılı Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısını video konferans yoluyla gerçekleştirdik. Asgari ücretin, işçilerimizin ve işverenlerimizin beklentilerine uygun ve çalışma hayatına olumlu katkı sağlayacak bir seviyede belirleneceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

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