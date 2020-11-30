Normalleşme ve reform söylemi yabancı yatırımcıyı cezbetti! 1,5 ayda 20 milyar dolar finansman

BORSADA 11 YILLIK REKOR KIRILDI

Rotayı Türkiye'ye çeviren yabancı yatırımcılar özellikle Borsa İstanbul'da etkisini gösterdi. 6-20 Kasım tarihleri arasındaki iki haftada hisse senedi piyasasında 1 milyar dolarlık net alım yapan yabancı yatırımcılar, daha önceki 13 haftada sattıklarının tamamını geri aldı. Yabancı alımlarının etkisiyle Borsa İstanbul'da endeks 6 Kasım'dan bu yana yüzde 11.5 yükseldi. Bu dönemde işlem gören şirketlerin piyasa değeri 227 milyar lira artarak 1 trilyon 726 milyar liraya ulaştı. Endeks aynı zamanda 1.351 puanla tarihinin en yüksek seviyesini gördü. Ekonomi yönetiminin "piyasa dostu" adımlarıyla BIST 100 endeksindeki aylık yükseliş yüzde 19.5 ile Nisan 2009'dan bu yana en iyi performansa işaret etti.