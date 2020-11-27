Brezilya kalçası istedi ölümden döndü!

BREZİLYA KALÇASI İÇİN GELDİ CANINDAN OLUYORDU!

İsviçre'de ikamet eden 30 yaşındaki genç kadın, Brezilya kalçası yaptırmak için Türkiye'deki ünlü bir plastik cerrah ile anlaştı. Özel bir hastanede ameliyat olan genç kadının dikişleri patladı ve vücuda enjekte edilen suni yağlar, iğne deliklerinden çıkmaya başladı. İsviçre'de tedavi olan mağdur kadının vücudunda nekrozlar(kitler) oluştuğu ve kaptığı enfeksiyonlar nedeniyle ölümden döndüğü ve 8 kez ameliyat edilmesine rağmen vücut sağlığının ciddi şekilde bozulduğu belirlendi.