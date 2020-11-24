24 Kasım 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya 15 milyar liralık doping!

Son dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya 15 milyar liralık doping!

Son dakika haberine göre  (), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 1 Aralık vadeli repo ihalesi ile piyasaya 14 milyar 999 milyon 999 bin 996 lira verdi. İhalede basit  yüzde 15 olurken, bileşik faiz ise yüzde 16,16 seviyesinde gerçekleşti.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 24.11.2020
ABONE OL
Son dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya 15 milyar liralık doping!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 1 Aralık vadeli repo ihalesi ile piyasaya 14 milyar 999 milyon 999 bin 996 lira verdi.

İhaleye 25 milyar 150 milyon liralık teklif geldi.

İhalede basit faiz yüzde 15 olurken, bileşik faiz ise yüzde 16,16 seviyesinde gerçekleşti.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA