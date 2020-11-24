Son dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya 15 milyar liralık doping!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 1 Aralık vadeli repo ihalesi ile piyasaya 14 milyar 999 milyon 999 bin 996 lira verdi.

İhaleye 25 milyar 150 milyon liralık teklif geldi.

İhalede basit faiz yüzde 15 olurken, bileşik faiz ise yüzde 16,16 seviyesinde gerçekleşti.

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