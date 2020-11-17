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Son dakika: 2021 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi

Son dakika haberi.. Hazine ve , "Bakanlığımızın 2021 yılı bütçesi Plan ve ’nda kabul edildi." dedi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 17.11.2020 Güncelleme Tarihi: 17.11.2020
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Son dakika: 2021 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, bakanlığın 2021 bütçesinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildiğini açıkladı.

Bakan Elvan Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bakanlığımızın 2021 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Komisyon Başkanımız Sayın Cevdet Yılmaz'a, değerli komisyon üyelerine ve tüm milletvekillerine teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun" dedi.

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