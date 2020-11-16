Milyonlarca memura müjdeli haberler gelmeye başladı. 2021 Ocak zammı öncesi memur maaşlarına yapılacak zam için ipuçları çıkmaya başladı. Yılın ikinci altı aylık enflasyon verileri ile birlikte SSK, Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklilerinin maaşlarına artış olacak. Şimdi ise gözler yeni zam oranlarına çevrildi. Peki, 2021 Ocak zammı ile memur maaşları ne kadar olacak? Öğretmen, polis, hemşire maaşları ne kadar artacak? İşte merak edilenler...

2021'DE MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Memurların, emeklilerin Ocak zammı adım adım yaklaşıyor. Zam oranında enflasyon verileri belirleyici olacak. Bu nedenle hem emekliler hem de memurlar enflasyonu yakından izliyor.