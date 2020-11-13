THY'den 65 yaş ve üstü yolcularla ilgili açıklama: 10 Kasım ve öncesindeki biletler için iade yapılacak

65 yaş ve üzeriyseniz; 10 Kasım 2020 ve öncesinde biletlemesi yapılmış, 10 Kasım 2020 - 31 Aralık 2020 tarihleri arasında 65 yaş ve üzeri kısıtının geçerli olduğu şehirlere gerçekleşecek Türk Hava Yolları ve AnadoluJet seferleriniz için bilet iadesi yapabilirsiniz.