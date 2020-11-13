83 milyona büyük destek! Vergi, prim, Genel Sağlık Sigortası, KYK ve ceza gibi borçlar yapılandırılacak
Vergi, prim, GSS, KYK ve ceza borcu olanlara güzel haber geldi. 83 milyon vatandaşı yakından ilgilendiren yasa teklifi Meclis'ten geçti. İstihdama yeni destekler gelirken; vatandaş vergi, prim, ceza gibi borçlarını kolayca kapatma imkanına kavuştu...
Merakla beklenen yasa TBMM'de kabul edildi. Cumhurbaşkanı tarafından onaylanıp Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek yasa ile istihdama yeni destekler gelirken, vatandaşa da 31 Ağustos 2020 öncesine ait borçlarından kolayca kurtulma imkanı sağlanıyor.
HANGİ BORÇLAR KAPSAMDA:
Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, Motorlu Taşıtlar Vergisi, Özel Tüketim Vergisi, Emlak Vergisi, gümrük vergisi, idari para cezaları, su, atık su, yol katılım payları, öğrenim kredisi, SGK primi, birlik aidatı, KOSGEB aidatları, OSB'lerin kredi borçları...
NE ZAMAN BAŞVURULACAK?:
Başvurular yasanın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla başlayacak ve yıl sonuna kadar sürecek.
BORÇLAR NASIL HESAPLANACAK?:
Biriken borcun faizleri silinecek. Ana paraya aylık yüzde 0.35 olarak belirlenen Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) dikkate alınarak gecikme farkı eklenecek. Borçlar ilk taksitte peşin olarak ödenirse, bu gecikme farkının yüzde 90'ı silinecek.
TAKSİT İMKANI OLACAK MI?:
Vatandaş borcunu taksitlendirmek isterse ana para ve Yİ-ÜFE'den oluşan tutar, seçilen taksit sayısına göre belirlenen katsayılarla çarpılacak. 18 aya varan taksit imkanı olacak. Ancak ödemeler 2 ayda bir yapılacağından borçlar 36 aya varan sürede kapatılacak.
İLK TAKSİT NE ZAMAN ÖDENECEK:
Taksit ödemeleri başvuruların bitmesiyle başlayacak. Vergi ile ilgili borçlarda ilk taksit Ocak 2021, prim borçlarında ise Şubat 2021 tarihinde başlayacak.
GSS'DE FARK YOK
GENEL Sağlık Sigortası kapsamında olanlara da prim borcundan kurtulma imkanı tanınıyor. Bu kapsamdaki vatandaşlar Nisan ayına kadar sadece ana parayı ödeyerek geçmiş borçlardan kurtulabilecek. Prim borcu bulunanların sağlık hizmetinden yararlanabilmesi için tanınan süre de 30 Nisan 2021 tarihine uzatıldı.
BAĞ-KUR'LUYA EMEKLİLİK
BAĞ-KUR'LU olan esnaf ve çiftçilerden 31 Ekim 2020'ye kadar olan prim borçlarını ödemeyen ya da yapılandırmayanların prim borcu silinirken, bu sürelere ilişkin sigortalılıkları dondurulacak. Bu süreler emeklilik için geçerli olmayacak. Bağ-Kur'lu olup da prim borçları nedeniyle daha önce sigortalılık süreleri durdurulanlar 2 ay içinde SGK'ya ihya (prim canlandırma) başvurusunda bulunabilecek. Böylece emeklilik fırsatı doğacak.
İSTİHDAMA KORUMA KALKANI
İLAVE İSTİHDAMA DESTEK:
İşverene, Ocak 2019-Nisan 2020 dönemindeki sigortalı sayısına ilave olarak istihdam edeceği her bir sigortalı için her ay SGK'ya ödeyeceği tüm primlerden mahsup edilmek üzere nakdi ücret desteği sağlanacak. Destek günlük 44.15 lira olacak.
İŞSİZİN PRİMİ DEVLETTEN:
İşsizlik ödeneği alanların, 90 gün içinde işe girmeleri ve 12 ay çalışmaları halinde, işsizlik ödeneğinden yararlandıkları süre için primleri İŞKUR tarafından karşılanacak.
İŞE GERİ DÖNÜŞ:
İş veya hizmet sözleşmesi 1 Ocak 2019- 17 Nisan 2020 döneminde sona erenlerle sigortasız çalışanların tekrar işe alınmaları halinde günlük 44.15 lira destek verilecek.
NORMALLEŞME DESTEĞİ:
Cumhurbaşkanı, normal çalışmaya dönenlerin prim desteğini 30 Haziran 2021'e kadar uzatabilecek.
KISA ÇALIŞMA YETKİSİ:
Cumhurbaşkanı, kısa çalışma ödeneği uygulamasının süresini 30 Haziran 2021'e kadar uzatabilecek,
TEŞVİKLER UZAYACAK:
Genç ve kadınlara tanınan destek süresi uzatılacak.
AHİLİK SANDIĞI ERTELENDİ
ESNAF Ahilik Sandığı uygulamasının yürürlük tarihi, 1 Ocak 2021'den 31 Aralık 2023'e ertelendi. Konaklama vergisinin yürürlük tarihi de 1 Ocak 2022 olarak değiştirildi. Turizmcilerin 1 Nisan-30 Haziran 2020 arasındaki dönemde tahsil edilmesi gereken kira, irtifak hakkı, kullanma izni, yararlanma ve hasılat paylarının ödemesi 6 ay ertelendi.
YURT DIŞINDAN GELEN ALTIN VE DÖVİZE VERGİ YOK
Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, 30 Haziran 2021'e kadar Türkiye'ye getirenler söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilecek. Bunlardan vergi alınmayacak.
EVDE ÜRETENE MUAFİYET
Gelir Vergisi Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle ayrı bir işyeri açmaksızın ve sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine, alet kullanmaksızın oturdukları evlerde imal ettikleri malları internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanların bu faaliyetleri muaflık kapsamına alınacak. Bu muafiyetten faydalanılabilmesi için vergiden muaf esnaf belgesi alınması, Türkiye'de kurulu bankalarda bir ticari hesap açılması gerekecek. Cumhurbaşkanı'na, oranları ve tutarı, yarısına kadar indirme ve 2 katına kadar artırma yetkisi verildi