83 milyona büyük destek! Vergi, prim, Genel Sağlık Sigortası, KYK ve ceza gibi borçlar yapılandırılacak

BAĞ-KUR'LUYA EMEKLİLİK

BAĞ-KUR'LU olan esnaf ve çiftçilerden 31 Ekim 2020'ye kadar olan prim borçlarını ödemeyen ya da yapılandırmayanların prim borcu silinirken, bu sürelere ilişkin sigortalılıkları dondurulacak. Bu süreler emeklilik için geçerli olmayacak. Bağ-Kur'lu olup da prim borçları nedeniyle daha önce sigortalılık süreleri durdurulanlar 2 ay içinde SGK'ya ihya (prim canlandırma) başvurusunda bulunabilecek. Böylece emeklilik fırsatı doğacak.

İSTİHDAMA KORUMA KALKANI

İLAVE İSTİHDAMA DESTEK:

İşverene, Ocak 2019-Nisan 2020 dönemindeki sigortalı sayısına ilave olarak istihdam edeceği her bir sigortalı için her ay SGK'ya ödeyeceği tüm primlerden mahsup edilmek üzere nakdi ücret desteği sağlanacak. Destek günlük 44.15 lira olacak.