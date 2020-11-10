4D'li taşeron işçilere müjde: 2020 4. ilave tediye ödemeleri ne zaman yapılacak? Resmi Gazete'de yayımlandı
Son dakika... Taşeron ve kamu işçilerinin merakla beklediği müjdeli haber geldi. Her sene 4 taksit şeklinde ödenen 52 günlük tediye ödemelerinin ilk üç taksit ödemesi tamamlanmıştı. Şimdi ise gözler dördüncü taksit ödemelerine çevrildi. Yeni yıla girmemize kısa bir süre kala, dördüncü tediye ödeme takvimi duyuruldu. Peki, 2020 4. ilave tediye ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte taşeron ve kamu işçilerinin merakla beklediği o tarih...
4'dli taşeron işçiler için son dakika açıklaması geldi. Taşeron ve kamu işçilerinin merakla beklediği tediye ödemeleri için net tarih duyuruldu. İlk ödemeleri 31 Ocak, ikinci ödemeler 22 Mayıs ve üçüncü ödemeler ise 27 Temmuz tarihinde gerçekleştirilmişti. Taşeron ve kamu işçileri merak içinde dördüncü taksit ödemelerini bekliyor. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, 2020 4. ilave tediye ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...
2020 4. TAKSİT TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN?
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, kadroya geçen taşeron ve kamu işçilerine yapılacak tediye ödemelerinin tarihleri belli oldu. Buna göre; 2020 yılı 4. taksit tediye ödemeleri 14 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilecek.
Bilindiği gibi taşeron işçi statüsünden kadroya geçen 900 bini aşkın işçi bulunuyor.
TEDİYE ÖDEMELERİ NE KADAR?
Yıllık 52 günlük ikramiye ödemeleri 4 taksit halinde gerçekleştiriliyor. 13 günlük ödemenin hesaplanması için işçilerin almış olduğu brüt ücret üzerinden hesaplama gerçekleştiriliyor. Bu ücretlerden damga vergisi, SGK prim ve gelir vergisi kesintileri yapılacak. Asgari ücretle çalışan bir işçi için 52 günlük ikramiye net tutarı 3646 TL olarak hesaplanmaktadır.
İLAVE TEDİYE NEDİR?
6772 sayılı kanun kapsamında kamu işçilerine yılda 52 günlük ilave tediye ödeneceği hüküm altına alınmıştır. İlave tediye kanunla güvence altına alınmış bir haktır ve bütün kamu işçileri bu haktan yararlanmaktadır.
Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde kadroya geçen işçilere, ayrı bir tüzel kişiliği bulunmaksızın devlet tüzel kişiliği içerisinde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine ait olan bir kurumlarda kadroya geçen işçilere yılda 52 günlük tediye ödenmesi gerekmektedir.
KİMLER TEDİYE ÖDEMESİ ALABİLİR?
52 günlük ikramiye ödemeleri her işçiye verilmiyor. 6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkındaki Kanunun içinde olan aşağıdaki kapsama giren kurumlardaki kadrolu kamu işçilerine ilave tediye ödemesi yapılır:
* Sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan kurum ve kuruluşlar,
* Kamu iktisadi teşekkülleri,
* Genel ve katma bütçeli kurumlar,
* Özel bütçeli idareler,
* Belediye ve özel idareler "hizmet akdi" ile çalışan işçiler.
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