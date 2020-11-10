4'dli taşeron işçiler için son dakika açıklaması geldi. Taşeron ve kamu işçilerinin merakla beklediği tediye ödemeleri için net tarih duyuruldu. İlk ödemeleri 31 Ocak, ikinci ödemeler 22 Mayıs ve üçüncü ödemeler ise 27 Temmuz tarihinde gerçekleştirilmişti. Taşeron ve kamu işçileri merak içinde dördüncü taksit ödemelerini bekliyor. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, 2020 4. ilave tediye ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...

2020 4. TAKSİT TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, kadroya geçen taşeron ve kamu işçilerine yapılacak tediye ödemelerinin tarihleri belli oldu. Buna göre; 2020 yılı 4. taksit tediye ödemeleri 14 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilecek.

Bilindiği gibi taşeron işçi statüsünden kadroya geçen 900 bini aşkın işçi bulunuyor.