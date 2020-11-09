Evlenene 12.000 lira destek! Devlet desteği Ocak ayında artıyor

● KATILIMCI, hesabın açılış tarihinde 2020 yılı için azami 28 bin 548 liraya kadar para yatırabiliyordu. 2021'de hesap açanlar bir defada 31 bin 149 lira yatırabilecek.

● DEVLET katkısı üst sınır tutarları da artacak. Düzenli ödeme süresi 36-47 ay olanlar 8 bin 693, 48-59 ay arası olanlar 10 bin 31, 60 ay ve üzeri olanlar 12 bin 37 liraya varan devlet katkısı alabilecek. 5 yılda 48 bin 148 lira biriktiren 12 bin 37 liralık devlet katkısını alabilecek.