Evlenene 12.000 lira destek! Devlet desteği Ocak ayında artıyor
Yeni evlenecek olan çiftlere devlet desteği Ocak ayında artıyor. 11 bin 32 lira olan devlet katkısı üst limiti 12 bin 37 liraya çıkacak. Çiftler iki hesapla tutarı katlayabilecek...
Bankada açtığı çeyiz hesabında 3-5 yıl birikim yapıp 27 yaşından önce evlenenlere devlet katkısı imkanı var.
Çeyiz hesabında düzenli ödeme tutarları ve desteğin üst sınırı Ocak'ta yeniden değerleme oranı kadar yükselecek. Yüzde 9.11'lik artış oranına göre yeni tutarlar şöyle olacak:
● AYLIK ödemede alt sınır 190,32 liradan 207,65 liraya, üst sınır bin 903 liradan 2 bin 76 liraya çıkacak.
● KATILIMCI, hesabın açılış tarihinde 2020 yılı için azami 28 bin 548 liraya kadar para yatırabiliyordu. 2021'de hesap açanlar bir defada 31 bin 149 lira yatırabilecek.
● DEVLET katkısı üst sınır tutarları da artacak. Düzenli ödeme süresi 36-47 ay olanlar 8 bin 693, 48-59 ay arası olanlar 10 bin 31, 60 ay ve üzeri olanlar 12 bin 37 liraya varan devlet katkısı alabilecek. 5 yılda 48 bin 148 lira biriktiren 12 bin 37 liralık devlet katkısını alabilecek.
BUNLARA DİKKAT!
● Hesabın 24 yaşını doldurmadan önce açılması gerekiyor.
● Hesap bakiyesini asgari ödeme tutarının altına düşürmemek kaydıyla yılda 2 defa birikimden çekebilme hakkı var.
● Devlet katkısının hesaplanmasında evlilik tarihindeki birikim esas alınacak.
● Devlet katkısı için evlilik tarihinden itibaren 6 ay içinde bankaya başvurulacak.