Emekliye iki zam iki ikramiye! İşte emeklinin kazanç takvimi

PROMOSYON HEYECANI

Ayrıca bazı emekliler için 2021 promosyon yılı olacak. 3 yıllık taahhüt süresi dolanlar ve emekli aylığı bağlananlar promosyon alabilecek. En az promosyon maaşa göre 500, 625, 750 lira olacak. İsteyenler kampanyalarla daha yüksek promosyon imkanlarını değerlendirebilecek.