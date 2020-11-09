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Emekliye iki zam iki ikramiye! İşte emeklinin kazanç takvimi

ayıyla birlikte milyonlarca emekli iki ve iki ikramiyeye kavuşacak. 2021 yılında iki zam ve iki ikramiye alacak olan emeklilerle birlikte 3 yıllık taahhüdü dolanlar ve yeni aylık bağlananlar promosyondan yararlanacak. İşte detaylar...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 09.11.2020
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Emekliye iki zam iki ikramiye! İşte emeklinin kazanç takvimi

Yeni yıl yaklaşırken, emeklilerin 2021 kazanç takvimi netleşmeye başladı. Emekliler, 2021'de 2 kez , 2 kez bayram ikramiyesi alacak. Ayrıca bazı emekliler için imkanı da olacak.

İKRAMİYE TARİHLERİ BELLİ
Emekliler, ilk kazancı 'ta elde edecek. ve Bağ-Kur'lulara 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen oranında zam yapılacak. Memur emeklilerine de yüzde 3 zam ve 2020'nin ikinci yarısında enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark verilecek.

Temmuz'da ise SSK ve Bağ-Kur'lulara ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yapılırken, memur emeklilerine yüzde 3 artış ve Ocak-Haziran'da TÜFE yüzde 3'ü aşarsa fark yansıtılacak.

Emeklilere 2021'de 2 kez ikramiye ödenecek. 1.000'er lira tutarındaki Ramazan Bayramı ikramiyesinin 10-12 Mayıs, ikramiyesinin 12-16 Temmuz tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor.

PROMOSYON HEYECANI
Ayrıca bazı emekliler için 2021 promosyon yılı olacak. 3 yıllık taahhüt süresi dolanlar ve emekli aylığı bağlananlar promosyon alabilecek. En az promosyon maaşa göre 500, 625, 750 lira olacak. İsteyenler kampanyalarla daha yüksek promosyon imkanlarını değerlendirebilecek.

Ocak: Zam Mayıs: İkramiye Temmuz: Zam + ikramiye Taahhüt dolunca: Promosyon

OCAK'TA MAAŞLAR ARTIYOR
1-5 OCAK: Memur emeklilerine maaş, ay içinde zam farkı 4 OCAK: Zam oranları belli olacak 18-26 OCAK: SSK emeklilerine zamlı maaş 25-28 OCAK: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş

İLK İKRAMİYE MAYIS'TA
10-12 Mayıs: Ramazan Bayramı ikramiyesi

TEMMUZ'DA ÇİFTE KAZANÇ
1-6 TEMMUZ: Memur emeklilerine maaş, ay içinde zam farkı

2 TEMMUZ: Zam oranları belli olacak 12-16 TEMMUZ: Kurban Bayramı ikramiyesi

16-26 TEMMUZ: SSK emeklilerine zamlı maaş

26-28 TEMMUZ: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş

PROMOSYON
3 yıllık taahhüt süresi dolanlar ve yeni emekliler promosyon başvurusu yapılabilecek.

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