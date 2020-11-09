Emekliye iki zam iki ikramiye! İşte emeklinin kazanç takvimi
Ocak ayıyla birlikte milyonlarca emekli iki zam ve iki ikramiyeye kavuşacak. 2021 yılında iki zam ve iki ikramiye alacak olan emeklilerle birlikte 3 yıllık taahhüdü dolanlar ve yeni aylık bağlananlar promosyondan yararlanacak. İşte detaylar...
Temmuz'da ise SSK ve Bağ-Kur'lulara ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yapılırken, memur emeklilerine yüzde 3 artış ve Ocak-Haziran'da TÜFE yüzde 3'ü aşarsa fark yansıtılacak.
Emeklilere 2021'de 2 kez ikramiye ödenecek. 1.000'er lira tutarındaki Ramazan Bayramı ikramiyesinin 10-12 Mayıs, Kurban Bayramı ikramiyesinin 12-16 Temmuz tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor.
PROMOSYON HEYECANI
Ayrıca bazı emekliler için 2021 promosyon yılı olacak. 3 yıllık taahhüt süresi dolanlar ve emekli aylığı bağlananlar promosyon alabilecek. En az promosyon maaşa göre 500, 625, 750 lira olacak. İsteyenler kampanyalarla daha yüksek promosyon imkanlarını değerlendirebilecek.
Ocak: Zam Mayıs: İkramiye Temmuz: Zam + ikramiye Taahhüt dolunca: Promosyon
OCAK'TA MAAŞLAR ARTIYOR
1-5 OCAK: Memur emeklilerine maaş, ay içinde zam farkı 4 OCAK: Zam oranları belli olacak 18-26 OCAK: SSK emeklilerine zamlı maaş 25-28 OCAK: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş
İLK İKRAMİYE MAYIS'TA
10-12 Mayıs: Ramazan Bayramı ikramiyesi
TEMMUZ'DA ÇİFTE KAZANÇ
1-6 TEMMUZ: Memur emeklilerine maaş, ay içinde zam farkı
2 TEMMUZ: Zam oranları belli olacak 12-16 TEMMUZ: Kurban Bayramı ikramiyesi
16-26 TEMMUZ: SSK emeklilerine zamlı maaş
26-28 TEMMUZ: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş
PROMOSYON
3 yıllık taahhüt süresi dolanlar ve yeni emekliler promosyon başvurusu yapılabilecek.