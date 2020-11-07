Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan asgari ücret mesajı!





VATANDAŞ İÇİN 155 MİLYARLIK BÜTÇE

Bakanlığın 2021 bütçesi 155 milyar 11 milyon lira öngörüldü. Sosyal Güvenlik Kurumu'na 96.6 milyar lira, SGK Finansman açığı için 69.5 milyar lira, işveren primi için 27.45 milyon lira, sandıklara teşvik ödemeleri için 5 milyon lira, İŞKUR'a 8.1 milyon lira, İSF Hazine Prim Katkısı için 7.5 milyar lira kaynak aktarılması öngörüldü. Merkez, taşra ve yurt dışı harcamaları için 50.2 milyar lira ödenek teklif edildi.

Sabah