Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Tüm tarafların uzlaşısı ile tespit edilmesini diliyorum

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Tüm tarafların uzlaşısı ile tespit edilmesini diliyorum
Son dakika haberine göre... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Bu yıl asgari ücretin tüm tarafların uzlaşısı ile tespit edilmesini diliyorum." açıklaması yaptı.
2021 yılında geçerli olacak asgari ücret hakkında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan son dakika açıklaması geldi. Bakan Selçuk asgari ücret ile ilgili "Bu yıl asgari ücretin tüm tarafların uzlaşısı ile tespit edilmesini diliyorum." dedi.
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk "SGK'nin 2002'de %71 olan gelirlerin giderleri karşılama oranının yıl sonunda %84 olmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı. Bakan Selçuk "Sosyal Koruma Kalkanı ile sağladığımız yardım ve desteklerin toplam tutarı 41 milyar lirayı geçti." dedi.
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ASGARİ ÜCRET NEDİR
Asgari ücret; işçinin yaşamı için gerekli temel ihtiyaçlarını (barınma, yeme, içme, sağlık, giyinme, ulaşım vs.) karşılayabilmesi için, işvereni tarafından çalışmasına karşılık verilen en düşük ücret anlamına gelir.
ASGARİ ÜCRET 2021'DE NE KADAR OLACAK?
Asgari ücret, her yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. 2021 yılında asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Zam miktarı aralık ayında netleşecek.