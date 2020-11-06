Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Tüm tarafların uzlaşısı ile tespit edilmesini diliyorum

2021 yılında geçerli olacak asgari ücret hakkında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan son dakika açıklaması geldi. Bakan Selçuk asgari ücret ile ilgili "Bu yıl asgari ücretin tüm tarafların uzlaşısı ile tespit edilmesini diliyorum." dedi.