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Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Tüm tarafların uzlaşısı ile tespit edilmesini diliyorum

Son dakika haberine göre... Aile, Çalışma ve , "Bu yıl asgari ücretin tüm tarafların uzlaşısı ile tespit edilmesini diliyorum." açıklaması yaptı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 06.11.2020 Güncelleme Tarihi: 06.11.2020
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Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Tüm tarafların uzlaşısı ile tespit edilmesini diliyorum

2021 yılında geçerli olacak hakkında Aile, Çalışma ve Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan son dakika açıklaması geldi. asgari ücret ile ilgili "Bu yıl asgari ücretin tüm tarafların uzlaşısı ile tespit edilmesini diliyorum." dedi.

Aile Çalışma ve "'nin 2002'de %71 olan gelirlerin giderleri karşılama oranının yıl sonunda %84 olmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı. Bakan Selçuk "Sosyal Koruma Kalkanı ile sağladığımız yardım ve desteklerin toplam tutarı 41 milyar lirayı geçti." dedi.

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ASGARİ ÜCRET NEDİR

Asgari ücret; işçinin yaşamı için gerekli temel ihtiyaçlarını (barınma, yeme, içme, sağlık, giyinme, ulaşım vs.) karşılayabilmesi için, işvereni tarafından çalışmasına karşılık verilen en düşük ücret anlamına gelir.

ASGARİ ÜCRET 2021'DE NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret, her yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. 2021 yılında asgari ücrete ne kadar yapılacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Zam miktarı aralık ayında netleşecek.

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