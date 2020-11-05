Son dakika: Fed'den faiz kararı

Ekonomik aktivitenin ve istihdamın toparlanmaya devam ettiği belirtilen açıklamada ekonomideki seviyenin pandemi öncesi seviyelerin altında olduğu ve pandeminin yakın dönemde aktivitenin, istihdamın ve enflasyonun üzerinde etkili olacağı ifade edildi.





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