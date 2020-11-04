Emekliye 4 ayda yüzde 4.62 zam | Memura enflasyon farkı!
Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği Ocak zammı adım adım yaklaşıyor. 4 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 4.62 olurken, memurlara ve memur emeklilerine 3’lük artışa ilaveten yüzde 0.62 fark çıktı. Kasım ve Aralık verilerine göre bu oranlar artacak ya da azalacak. Peki, emekli maaşlarına yapılacak olan ocak zammı ile birlikte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin maaşlarında ne kadar artış olacak? Emekli ve memurun Ocak zammıyla ilgili tüm detaylar ahaber.com.tr'de...
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FARK EŞİĞİ AŞILDI
Bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranını gösterecek. 6 aylık enflasyon ne kadar çıkarsa, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de o kadar zam alacak. Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme kapsamında Ocak'ta yüzde 3 zam alırken, ikinci 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa ayrıca fark da alacak. Yüzde 4'ü aşan kısım memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkını gösterecek. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), dün Ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Ekim'de yüzde 2.13 arttı. Böylece ikinci 6 aylık enflasyonun 4 aylık döneminin verisi belli oldu. Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 4.62 olarak gerçekleşti.
SADECE 2 VERİ KALDI
4 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 4.62 görünürken, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 3'lük artışa ilaveten yüzde 0.62 fark çıktı. Kesin oranlar için geriye 2 veri kaldı. Kasım ve Aralık enflasyonu eklenecek, Ocak artışı ortaya çıkacak. 3 Ocak'ta 15 milyonu aşkın memur ve emekli zammını öğrenecek.
ŞAMPİYON GİYİMDEN GELDİ
Ekim'de TÜFE yüzde 2.13 arttı. TÜİK verilerine göre; yıllık TÜFE ise yüzde 11.89 olarak gerçekleşti. TÜFE'de yer alan ana harcama gruplarında, Ekim'de aylık bazda en yüksek artış yüzde 6.81 ile giyim ve ayakkabıda kaydedildi. Tüketici fiyatları bazında Ekim'de en yüksek fiyat artışı yüzde 38.58 ile erkek kazağında gerçekleşirken; en çok ucuzlayan ürün yüzde 30.94 ile limon oldu.
FARK EŞİĞİ AŞILDI
Bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranını gösterecek. 6 aylık enflasyon ne kadar çıkarsa, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de o kadar zam alacak. Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme kapsamında Ocak'ta yüzde 3 zam alırken, ikinci 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa ayrıca fark da alacak. Yüzde 4'ü aşan kısım memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkını gösterecek. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), dün Ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Ekim'de yüzde 2.13 arttı. Böylece ikinci 6 aylık enflasyonun 4 aylık döneminin verisi belli oldu. Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 4.62 olarak gerçekleşti.
SADECE 2 VERİ KALDI
4 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 4.62 görünürken, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 3'lük artışa ilaveten yüzde 0.62 fark çıktı. Kesin oranlar için geriye 2 veri kaldı. Kasım ve Aralık enflasyonu eklenecek, Ocak artışı ortaya çıkacak. 3 Ocak'ta 15 milyonu aşkın memur ve emekli zammını öğrenecek.
ŞAMPİYON GİYİMDEN GELDİ
Ekim'de TÜFE yüzde 2.13 arttı. TÜİK verilerine göre; yıllık TÜFE ise yüzde 11.89 olarak gerçekleşti. TÜFE'de yer alan ana harcama gruplarında, Ekim'de aylık bazda en yüksek artış yüzde 6.81 ile giyim ve ayakkabıda kaydedildi. Tüketici fiyatları bazında Ekim'de en yüksek fiyat artışı yüzde 38.58 ile erkek kazağında gerçekleşirken; en çok ucuzlayan ürün yüzde 30.94 ile limon oldu.