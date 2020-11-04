Emekliye 4 ayda yüzde 4.62 zam | Memura enflasyon farkı!

4 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranıgörünürken, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 3'lük artışa ilavetenfark çıktı. Kesin oranlar için geriye 2 veri kaldı. Kasım ve Aralık enflasyonu eklenecek, Ocak artışı ortaya çıkacak. 3 Ocak'ta 15 milyonu aşkın memur ve emekli zammını öğrenecek.