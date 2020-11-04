Borsa İstanbul'da yerli yatırımcı sayısı rekor tazeledi

YERLİ YATIRIMCI SAYISI ÜST ÜSTE 15 AY ARTARAK REKOR KIRDI

AA muhabirinin Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) ekim verilerinden derlediği bilgilere göre, geçen ay 121 bin 814 artarak aylık bazda rekor artış sağlayan yerli gerçek yatırımcı sayısı, 1 milyon 874 bin 395'e ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Yılbaşından bu yana Borsa İstanbul'daki yerli yatırımcı sayısı 677 bin 506 yükselirken, bu durum yüzde 57'lik artışa işaret etti.

Ekimdeki artışla birlikte Borsa İstanbul'daki yerli yatırımcı sayısı üst üste 15 ay artarken, bu performansla Borsa İstanbul tarihindeki en uzun soluklu yükseliş gerçekleştirildi.