Son dakika: Türkiye Bankalar Birliği'nden flaş açıklama: Depremzedelere kolaylık sağlanacak

Depremin etkilerinin sınırlı bir alanda kalmasının teselli olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bankalarımız, depremden doğrudan etkilenen ve gördükleri zarar nedeniyle edimlerini yerine getirmekte zorlanan müşterilere vadesi gelen borçlarının ödenmesinde, ertelenmesinde, yapılandırılmasında gerekli kolaylık ve desteği sağlayacaklardır. Müşterilerden, depremden etkilendiklerini kanıtlayan belgelerle bankaları ile temasa geçmeleri beklenmektedir."