Son dakika: Kasım ayı kira zammı ne kadar arttı? TEFE TÜFE 2020 Kasım ayı kira artış oranı ne kadar oldu?

Son dakika... Kasım ayı kira artış oranı ne kadar? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ekim ayı enflasyon rakamlarının ardından ev sahibi ve kiracıları yakından ilgilendiren "kira artış oranı" yeniden gündeme geldi. Bu ay kiralara yapılacak zam oranının ne kadar olacağı merakla bekleniyordu. Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından kira zam oranı belli oldu. Ekim ayında kira artış oranı %11,47 olarak belirlenmişti. Peki, 2020 Kasım ayı kira artış oranı ne kadar? 2020 TEFE TÜFE Kasım ayı kira artış oranı nasıl hesaplanır? İşte haberin detayları...

KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

2020 Kasım ayı kira artış oranı bugün TÜİK tarafından açıklandı. Yapılan açıklama şu şekilde:

TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,13, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,64, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,89 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,74 artış gerçekleşti.

Kira zammı %11,74 artış gerçekleştirmiş oldu.