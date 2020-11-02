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Son dakika: Ekonomide kritik veri açıklandı! 5 aydır güçlenen performans

dakika haberine göre öncü göstergesi olan  performansında en hızlı ve güvenilir referans kabul edilen Odası-Markit İmalat göstergesine ilişkin ayı sonuçları açıklandı. 'de imalat satın alma yöneticileri endeksi Ekim'de 53,9 oldu. 'de 52,8 olarak gerçekleşmişti.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 02.11.2020 Güncelleme Tarihi: 02.11.2020
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Son dakika: Ekonomide kritik veri açıklandı! 5 aydır güçlenen performans

Son dakika haberi... Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayi performansında en hızlı ve güvenilir referans kabul edilen İstanbul Sanayi Odası-Markit İmalat PMI göstergesine ilişkin Ekim ayı sonuçları açıklandı. Türkiye'de imalat satın alma yöneticileri endeksi Ekim'de 53,9 oldu. Endeks Eylül'de 52,8 olarak gerçekleşmişti.

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