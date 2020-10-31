Son dakika: EYT'de bugün yeni gelişme var mı? EYT yasası çıkacak mı? İşte EYT ile ilgili son açıklamalar

Son dakika... EYT yasası çıkacak mı? EYT'de yeni gelişme var mı? Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak adlandırılan EYT hakkında son gelişmeleri yakından takip eden vatandaşlar, EYT yasasının çıkıp çıkmayacağını araştırıyor. EYT ile ilgili birçok formül gündeme taşınmıştı. Konu ile ilgili son açıklama Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geldi. EYT hakk��nda son açıklamalara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, EYT'de bugün yeni gelişme var mı? EYT yasası çıkacak mı? İşte EYT ile ilgili son durum...

EYT ÇIKACAK MI?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a ilişkin olarak EYT'lilerin emekli olduktan sonra çalışmak istediklerini, emekliliğin teknik adının "Yaşlılık aylığı" olduğunu dünyanın hiçbir yerinde 48 yaşındakilerin yaşlı sayılmadığını kaydetti. Emeklilik konusunda reform çalışmasının olduğunu ve bunun uzun soluklu olacağını Bakan Selçuk söyledi.