Son dakika: Ekim ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? 2020 KÇÖ süresi ne zaman bitecek?
Son dakika... Ekim ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Koronavirüs pandemisi nedeniyle şartları kolaylaştırılan kısa çalışma ödeneğinde detaylar araştırılıyor. Bu destekten faydalanan vatandaşlar, ödemelerin hangi tarihte yapılacağını merak ediyordu. Bakan Selçuk, merak edilen soruları yanıtladı. Peki, Ekim ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? 2020 KÇÖ süresi ne zaman bitecek? İşte cevaplar...
Son dakika... Ekim ayı kısa çalışma ödeneğinin ödeneceği tarih belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kısa çalışma ödeneğinden faydalanan vatandaşlara müjdeli haberi duyurdu. Süresi uzatılan kısa çalışma ödeneğinin ekim ayı ödeme takvimi araştırılıyor. Peki, 2020 Ekim ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? 2020 KÇÖ süresi ne zaman bitecek? İşte merak edilenler...
EKİM AYI KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ekim ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin 5 Kasım'da yapılacağını şu sözlerle bildirdi:
"Kısa Çalışma Ödeneği ve İşsizlik Ödeneği, vatandaşların IBAN hesaplarına yatırılacak. IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara ise ödemeler PTT üzerinden yapılacak."
Yeni normal sürecinde istihdamın korunması için desteklerin süreceğini belirten Bakan Selçuk, çalışanların ve iş verenlerin yanında olmaya devam edeceklerini de ifade etti.
KÇÖ NE ZAMAN BİTECEK?
Koronavirüsün ekonomik etkilerinden zarar görmemek için devreye sokulan kısa çalışma ödeneği, ücretsiz izin desteği ve işten çıkarma yasağı 31 Aralık'a kadar uzatıldı.
Son durumda, çalışanlar, bu yılın sonuna kadar kısa çalışma ödeneği alabilecek.
YENİ BAŞVURU YAPILACAK MI?
Haziran ayında kontrollü normal hayata geçiş ile birlikte işverenlere verilen destekler de farklılaştı. Bu kapsamda, 30 Haziran'a kadar kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olanlar kısa çalışma ödeneği almaya devam edecek.
İşyerleri, kısa çalışma ödeneğinden bir daha yararlanmak için yeni başvuru yapmayacak, uygunluk tespitine girmeyecek. Hürriyet'in haberine göre, daha önce kısa çalışma ödeneği alan işyerleri, aynı çalışanlar için yine aynı şartlarda aralık sonuna kadar kısa çalışma ödeneği almaya devam edebilecek.
Buna göre de kısa çalışma ödeneğine yeni başvuru olmayacak, 30 Haziran'a kadar başvurmuş olanlar için ödeme yapılmaya devam edilecek. Ancak, haziran ayında normalleşme ile birlikte kısa çalışmanın yerine normalleşme desteği getirildi.
Özel sektör işyerlerinde kısa çalışma ödeneğinden yararlananlar ile bu süreçte işvereni tarafından ücretsiz izne çıkartılıp da nakdi ücret desteği alanlar; çalıştıkları işyerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönmeleri halinde, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren paylarının tamamı 3 ay boyunca İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanıyor.
Kısa çalışma ödeneği alanlar için sigortalının kısa çalışma ödeneği aldığı aylık ortalama gün sayısı kadar primi devlet karşılıyor. Nakdi ücret desteğinden yararlandırılanlar içinse prim desteği, nakdi ücret desteği aldıkları aylık ortalama gün sayısını geçmeyecek.
Buna göre de asgari ücretli bir çalışan için yararlanılacak en yüksek destek tutarı 956 lira. Bu destek, 2020'nin Aralık sonuna kadar devam edecek.
Ancak Meclis'te görüşülen yeni istihdam paketi kapsamında normalleşme desteği 2021'nin Haziran ayına kadar uzayacak. Yani, kısa çalışmadan çıkıp, normal çalışmaya dönen işyerleri, gelecek yılın haziran ayına kadar desteklenecek.
Şunu da belirteyim, Meclis'te görüşmeleri süren ve istihdam teşviklerini kapsayan kanun tasarısı ile Cumhurbaşkanı'na, kısa çalışma ödeneğini, 30 Haziran 2021'e kadar uzatma yetkisi de veriliyor.
ÜCRETSİZ İZİN 17 OCAK'A UZADI
Gelelim, nakdi ücret desteğine. Burada durum biraz daha farklı Nisan ayından bu yana ücretsiz izne çıkartılan, işvereni tarafından işten çıkartılıp da işsizlik ödeneği alamayanlara ücretsiz izinde oldukları ve işsiz kaldıkları süre içinde günlük 39.24 lira, aylık da 1.177 lira nakit ücret desteği ödeniyor.
Son olarak eylül ayında alınan kararla işverene, çalışanını işten çıkarma yasağı -bir başka adıyla sözleşme fesih yasağı- ve işverenin işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne çıkarma hakkı uzatılmış, bu kapsamda da nakdi ücret desteği de 17 Kasım tarihine kadar uzatılmıştı.
Resmi Gazete'de yayımlana Cumhurbaşkanlığı Kararı ile bu süre, 17 Kasım tarihinden itibaren 2 aylığına daha uzatıldı. Daha açık bir anlatımla, ücretsiz izne çıkartılanlara ödenen nakdi ücret desteği, 2021'nin 17 Ocak ayına kadar sürecek.
Buradan da anlaşılacağı üzere, işten çıkarma yasağı da bu kapsamda uzamış oldu. Tabi, fesih sözleşmesinin bazı istisnai durumları var. Ahlak ve iyi niyet kurallarına uyulmayan haller ile belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması veya faaliyetine son vermesi durumlarında iş sözleşmesi feshedilebilecek.
A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)
A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)
A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)