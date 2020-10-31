Son dakika: Ekim ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? 2020 KÇÖ süresi ne zaman bitecek?

YENİ BAŞVURU YAPILACAK MI?

Haziran ayında kontrollü normal hayata geçiş ile birlikte işverenlere verilen destekler de farklılaştı. Bu kapsamda, 30 Haziran'a kadar kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olanlar kısa çalışma ödeneği almaya devam edecek.

İşyerleri, kısa çalışma ödeneğinden bir daha yararlanmak için yeni başvuru yapmayacak, uygunluk tespitine girmeyecek. Hürriyet'in haberine göre, daha önce kısa çalışma ödeneği alan işyerleri, aynı çalışanlar için yine aynı şartlarda aralık sonuna kadar kısa çalışma ödeneği almaya devam edebilecek.

Buna göre de kısa çalışma ödeneğine yeni başvuru olmayacak, 30 Haziran'a kadar başvurmuş olanlar için ödeme yapılmaya devam edilecek. Ancak, haziran ayında normalleşme ile birlikte kısa çalışmanın yerine normalleşme desteği getirildi.