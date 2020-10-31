Piyasalar yön arıyor! Uzmanlardan borsa yatırımcısına 'sakinlik' çağrısı

COVID-19 vakalarındaki artış ve yeniden gündeme gelen sıkı tedbirler, ekonomik toparlanmanın yavaşlayabileceği endişelerini artırırken, aşı çalışmaları ile ilgili gelişmeler, açıklanan bilançolar ve makroekonomik veriler pay piyasalarında sert dalgalanmalara neden oluyor.

Bir önceki günkü yüzde 3'ü aşan kayıplar sonrası etkisini artıran tepki alımları ve bilançoları beklentilerden iyi gelen teknoloji şirketlerinin hisselerindeki güçlü artışlarla toparlayan New York borsasında, Dow Jones endeksi yüzde 0,52, S&P 500 endeksi yüzde 1,19 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,64 değer kazandı.

ECB'nin kararı sonrası, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,32 yükseldi. Fransa'da CAC 40 endeksi ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yatay seyretti. Borsa İstanbul ise güne düşüşle başladı ve küresel piyasalara paralel satıcılı bir seyir izledi. Uzmanlar bu tür dalgalı dönemlerde sakin kalınması gerektiğini ve panik satışlarıyla zararın artabileceğini belirtiyor.

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