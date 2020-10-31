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Araç sahiplerine güzel haber! Benzin ve motorinde indirim geliyor

Son dakika haberine göre... Sektör yetkililerinden edinilen bilgiye göre pazartesi günü benzine 16 kuruş, motorine ise 12 kuruş indirim geleceği öğrenildi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 31.10.2020 Güncelleme Tarihi: 31.10.2020
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Araç sahiplerine güzel haber! Benzin ve motorinde indirim geliyor

Dünyadaki gelişmeler ışığında indirim ve zam gelen akaryakıt fiyatlarında yeni bir indirim yolda. Milliyet'te yer alan habere göre, pazartesi günü benzine 16 kuruş, motorine ise 12 kuruş indirim geleceği öğrenildi.

EN SON 24 EKİM'DE İNDİRİM GELMİŞTİ

Benzine son olarak 24 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere indirim gelmişti. Pompa fiyatlarına yansıyan indirim 12 kuruş olarak gerçekleşmişti.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, 'nin de dahil olduğu piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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