Yeni paketle 1.7 milyon kişiye istihdam sağlanacak

İstihdam paketi kapsamında devreye girecek teşviklerle 1.7 milyon kişinin istihdam edilmesi öngörülüyor. AK Parti Milletvekili Cemal Öztürk, tahminen ücretli, yevmiyeli 3.5 milyon kayıt dışı çalışan, 4 milyon işsiz olduğunu belirterek, bu 7.5 milyon kişinin yüzde 25'ini oluşturan 1.7 milyon kişinin teşviklerle istihdam edilmesinin öngörüldüğünü söyledi. Öztürk, "Bu durumda aylık 2 milyar lira, üç ayda da 5.5 milyar lira civarında bir maliyet bekleniyor" dedi. Öztürk, mesleki yeterlilik belgesi olanlara fon teşviki ile de 250 bin kişiye yıllık 2 milyar liralık desteğin öngörüldüğünü kaydetti.