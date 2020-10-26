Meslek liseleri için yeni dönem! Her ile özel olacak...

USTABAŞILAR DERS VERECEK

Öğrencinin sadece teorik çerçevede değil, uygulayarak ve üreterek öğrenmesini hedeflediklerini aktaran Selçuk, şöyle devam etti: "Biz sanayicilere 'Bir fabrikada 6-7 odayı meslek merkezi yapalım, öğretmen bizden olsun, siz öğretmen ücreti vermeyin' dedik. Sadece ustabaşılarının derse girmesini talep ettik. Bir fabrikanın içinde eğitim kurumu olmaz biçiminde bir sınırlama vardı. 8 ay önce çıkardığımız yasayla onu da kaldırdık. Çünkü sanayi sektöründe makine parkı, dijital altyapı, iletişim altyapısı dijitalleşti.