Kamu bankaları KOBİ'lere yönelik 100 bin liraya kadar destek paketini hayata geçirdi
Son dakika haberine göre... Kamu bankaları, KOBİ'lere yönelik 100 bin liraya kadar Mikro İşletmeler Destek Paket'ini hayata geçirdiğini duyurdu. Krediden cirosu 3 milyon liraya kadar olan firmalar yararlanabilecek
Kamu bankaları, salgın sürecinde KOBİ'lere yönelik yeni destek paketini devreye aldı. KOBİ'lere yönelik 100 bin liraya kadar Mikro İşletmeler Destek Paket'i hayata geçti.
HAYATA GEÇTİ
Kamu bankaları, KOBİ'lere yönelik 100 bin liraya kadar Mikro İşletmeler Destek Paket'ini hayata geçirdiğini duyurdu.
CİROSU 3 MİLYON LİRAYA KADAR…
KGF teminatlı, 48 aya kadar vade ve yıllık yüzde 11,5 faizle kullandırılacak krediden, cirosu 3 milyon liraya kadar olan firmalar yararlanabilecek.
48 AY, YÜZDE 11,5 FAİZ
Paket kapsamında firmalar kurumsal kart, doğrudan borçlandırma sistemi, tedarik zinciri finansmanı mal alımına yönelik teminat mektubu, güvenceli çek, nakit çekimine kapalı kurumsal kredili mevduat hesabı ürünleri üzerinden Nakit İşletme Kredisi kullanabilecek.
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