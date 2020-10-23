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Türk Hava Yolları yine zirvede! Koronavirüse rağmen rakiplerini solladı

'nin en büyük markalarından olan milli gururumuz  verilerine göre dün gerçekleştirdiği 649 uçuşla rakiplerini geçerek ilk sıraya yerleşti.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 23.10.2020 Güncelleme Tarihi: 23.10.2020
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Türk Hava Yolları yine zirvede! Koronavirüse rağmen rakiplerini solladı

Koranavirüs nedeniyle yurt dışı uçuşlarını belirli bir süre askıya alan ve 11 Haziran tarihi itibariyle yeniden başlayan Türk Hava Yolları, Avrupa Hava seyrüsefer Emniyet Teşkilatı (Eurocontrol) trafik verilerine göre, dün gerçekleştirdiği 649 uçuşla ilk sırada yer aldı. Konuyla ilgili olarak resmi twitter adresinden bir açıklama yapan Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, "Eurocontrol tarafından paylaşılan ve 22.10.2020 tarihindeki trafik verilerini gösteren grafikte bayrak taşıyıcımız Türk Hava Yolları 649 uçuşla en üst sırada yer aldı. Tebrikler" dedi. Eurocontrol'ün paylaştığı verilere göre ilk sırada yer THY'yi, Ryanair, Air France ve Lufthansa takip etti.

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