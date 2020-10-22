Son dakika... Tediye ödeme tarihleri, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Taşeron ve kamu işçilerine verilen ilave tediye ödemelerinin takvimi belli oldu. Tediye ödemeleri her yıl 4 taksit şeklinde ödeniyor. İlk taksit 31 Ocak'ta, ikinci taksit 22 Mayıs'ta ve üçüncü taksit 27 Temmuz'da hesaplara yatırılmıştı. Şimdi ise gözler dördüncü taksit ödemelerinde. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile birlikte tediye ödemelerinin yapılacağı tarih açıklandı. Peki, 4D'li taşeron ve kamu işçilerinin 2020 4. ilave tediye ödemeleri ne zaman? İşte 2020 4. ilave tediye ödeme takvimi...

2020 4. TAKSİT TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, kadroya geçen taşeron ve kamu işçilerine yapılacak tediye ödemelerinin tarihleri belli oldu. Buna göre; 2020 yılı 4. taksit tediye ödemeleri 14 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilecek.

Bilindiği gibi taşeron işçi statüsünden kadroya geçen 900 bini aşkın işçi bulunuyor.