Yeni teklif Meclis'te! Varlık barışında vergi avantajı

SON TARİH 30 HAZİRAN

Yurt içinde; (yurt dışı için sayılan varlıklara ilaveten) taşınmazlar da barış kapsamına dâhil edilebiliyor. Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye'de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar varlık barışı kapsamında değerlendirilebiliyor. Yurt içi varlıkların bildirimi için son tarih 30 Haziran 2021.

Başvuru şekli: Yurt dışı varlıklar için Türkiye'deki banka veya aracı kuruma bildirim koşulu varken, yurt içi varlıkların ise vergi dairesine bildirimi gerekiyor.



İncelenmeme güvencesi: Yurtdışı varlıkların Türkiye'ye getirilmesi veya yurt içi varlıkların bildirilmesi nedeniyle 'vergi incelemesi yapılmayacağı' güvencesi veriliyor... İncelenmeme güvencesi yasa teklifinde; bu varlıklar nedeniyle 'hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmaz" şeklinde belirtiliyor. Ancak bu güvence hakkı ortadan kalkabiliyor da... Yurt dışı varlıkların bildirim tarihinden itibaren üç ay içinde Türkiye'ye getirilmesi veya Türkiye'deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi koşulu gerçekleşmezse incelenmeme güvencesi ortadan kalkıyor.